Toman posesión 12 catedráticos y 60 profesores titulares de la Universidad de Málaga

Un total de 12 catedráticos y 60 profesores titulares han tomado este miércoles posesión de sus plazas en la Universidad de Málaga (UMA) en un acto presidido por el rector, José Ángel Narváez, quien los ha felicitado "por su esfuerzo y dedicación, y por ser uno de los valores en los que se sustenta la institución académica.Así, ha subrayado que para llegar hasta este momento han realizado "mucho trabajo, tanto del que se ve como del que no se ve". En su intervención, el rector ha realizado un alegato de la carrera docente y ha considerado "un auténtico privilegio" presidir un acto de estas características: "Con vuestra labor la Universidad se enriquece".El 51 por ciento de los profesores titulares que han tomado posesión son mujeres, porcentaje que se rebaja al 25 por ciento en el caso de los catedráticos. Este hecho no ha sido pasado por alto por el rector, quien ha hecho una apuesta por trabajar "para que todas las profesoras lleguen a ser catedráticas", ya que "el talento de la mujer no se puede desperdiciar".