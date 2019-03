Terral 2019 hace un recorrido del pop al fado y del folk al jazz a través de diez fechas programadas

Málaga.- Terral 2019 hace un recorrido del pop al fado y del folk al j

El Terral viaja este 2019 del pop independiente a la vanguardia del fado y del folk con solera al jazz con matices latinos y flamencos. Rufus Wainwright, Mariza, The Chieftains, Ute Lemper, Paquito D'Rivera y Michel Camilo con Tomatito componen algunas citas de este próximo Festival de Verano del Teatro Cervantes, una nueva apuesta por la combinación de raíz y modernidad en el formato a la vez íntimo, cercano y cálido de un teatro a la italiana.En concreto, Terral ha programado entre el 22 de junio y el 7 de agosto diez conciertos en los que se recogen músicas de cuatro continentes que funden contemporaneidad con tradición.Así, entre otros, grupos y solistas bien conocidos en las tablas del Teatro Cervantes como los polacos Kroke, el malagueño Zenet o el camerunés Richard Bona regresarán a Málaga el próximo verano, y tanto Terral como la Temporada 18-19 se cerrarán con la explosión percusiva de los japoneses Yamato.La concejala de Cultura, Gemma del Corral, y el director-gerente del Teatro Cervantes, Juan Antonio Vigar, han presentado este lunes el cartel de esta nueva invocación a los sentidos y las emociones a través de artistas procedentes de Estados Unidos y Canadá, Portugal, Irlanda, Alemania, Cuba, República Dominicana, España, Polonia, Camerún y Japón.ENTRADASEn relación con el precio de las entradas, han precisado que hay desde once euros e importantes descuentos progresivos, siendo un 15 por ciento si se compran entradas para tres conciertos, un 20 por ciento para cuatro y un 25 por ciento si se adquieren para cinco o más del programa de Terral, exceptuando el de Zenet y las localidades de Paraíso.Las entradas salen a la venta este martes en los puntos habituales de los teatros municipales de Málaga. La Obra Social "la Caixa" colabora en esta edición del festival veraniego del Teatro Cervantes.CONCIERTOSEn rueda de prensa, han detallado que la fadista Mariza llegará a Málaga el sábado 22 de junio para abrir el festival con su nuevo y homónimo disco, el séptimo de su carrera. La siguiente cita viene de Polonia: Kroke volverán a derramar en el Teatro Cervantes su arrebatador klezmer contagiado por música étnica y sonidos de Oriente y combinado con jazz y retazos contemporáneos de su propia autoría.El trío formado por Tomasz Kukurba al violín, Jerzy Bawol en el acordeón y Tomasz Lato al contrabajo, cuya anterior actuación en Málaga data del Festival Internacional de Jazz de 2013, tocará el miércoles 26 de junio.También The Chieftains recalará en Málaga el 27 de junio con una formación en la que figuran entre otros su fundador el gaitero Paddy Moloney, el flautista Matt Molloy y el violinista Jon Pilatzke, a quien vimos el pasado mes de diciembre en el mismo Teatro Cervantes como músico invitado de Carlos Núñez.A The Chieftains les sucederá al día siguiente, el viernes 28, Zenet con su nueva zambullida en las aguas de las músicas latinoamericanas. El cantante y actor malagueño acaba de publicar 'La guapería', un nuevo disco en el que revisita el repertorio cubano de los años 40 y 50, un ramillete de boleros y canciones que "retratan difíciles pasiones o desgarradores desamores".Por otro lado, Rufus Waingright conmemora en la gira que le trae a la Costa del Sol el sábado 29 de junio el 20 aniversario de su primer y homónimo disco. Ute Lemper es la siguiente apuesta de Terral, que vendrá el domingo 30 con una banda formada por piano, teclado, bajo y bandoneón.Asimismo, el virtuoso bajista Richard Bona presentará en Terral un fronterizo proyecto en el que se aproxima al flamenco junto a Antonio Rey, ganador del Premio Nacional de Guitarra. El público lo podrá ver el lunes 1 de julio.Otro músico, en este caso, Paquito D'Rivera vuelve al Teatro el martes 2 de julio. De igual modo, el pianista dominicano Michel Camilo y el guitarrista almeriense Tomatito aterrizan en Málaga el domingo 7 de julio con el último vértice de un aclamado triángulo.Tras el concierto de Camilo y Tomatito, Terral hace un paréntesis para que el escenario del Teatro Cervantes pueda acoger dos grandes musicales, 'La llamada', que estará en cartel del 9 al 14 de julio, y 'West Side Story', que se representará del 18 de julio hasta el 4 de agosto.Así, una vez apagado el sonido de las melodías compuestas por Leonard Bernstein, el Festival de Verano y la Temporada 2018-19 del Teatro Cervantes se clausurarán con un colosal arrebato rítmico, el de la percusión de los japoneses Yamato.Por ello, el miércoles 7 de agosto, el grupo nipón de tambores taiko ('tambor grande' en la lengua del país del sol naciente) recala en la Costa del Sol con su nuevo espectáculo, Passion. Los músicos de Yamato desplegarán en el teatro su disciplinado arte, una emocionante, enérgica y explosiva muestra de una tradición que se remonta al año 588 y que requiere una extraordinaria formación física y una exigente concentración mental y espiritual.--EUROPA PRESS--