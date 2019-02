Técnicos de Protección Civil registran unos 40 pozos peligrosos en poco más de una semana

Operativo rescate de Julen en Totalán. Tuneladora

La Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía (Atpca) activó el pasado 27 de enero un registro de pozos peligrosos después de la alarma generada por el caso de Julen, el niño de dos años y medio que el pasado 13 de enero cayó a una prospección de gran profundidad en una finca del municipio malagueño de Totalán y que llevó a un operativo de rescate a trabajar sin descanso hasta dar con su cuerpo a 71 metros en la madrugada del día 26. En poco más de una semana, en concreto hasta el mediodía de este martes, se han registrado 39 prospecciones en el formulario habilitado en la página web del colectivo www.atpca.es.Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de Atpca, Rafael Gálvez, quien ha resaltado que son muchos los colectivos que están trabajando en la detección de pozos, como Guardia Civil, policías locales, administraciones, etcétera. Sin embargo, decidieron poner en marcha esta medida para que la ciudadanía fuese aportando información concreta ante el peligro de este tipo de prospecciones sin cerrar."Mucha gente pone en las redes sociales pozos y demás pero allí poco caso se le puede hacer, eso no va a ningún sitio; por eso y por la alarma generada por el triste suceso de Julen decidimos activar este formulario", ha explicado.El objetivo es, fundamentalmente, prestar ayuda para sellarlos y calmar esta alarma social generada. En estos escasos nueve días han llegado muchos avisos de pozos considerados peligrosos, es decir, sin señalizar ni proteger, en el conjunto de Andalucía --en todas las provincias excepto en Jaén, provincia de la que no ha llegado ninguno--, sin embargo, lo que se recibe en la base de datos se filtra y se registra. De ahí ese número de 39 hasta el momento.Con la información verificada se comunica a la autoridad correspondiente. Si son del ámbito de Protección Civil actúan y, después, se entra en una fase de seguimiento para saber quién es el propietario, que adopte medidas, etcétera.Todos aquellos que detecten una prospección peligrosa pueden acceder al formulario a través de la web, aportando para ellos datos de ubicación del pozo, la zona, una fotografía y la localización más precisa posible.Los técnicos de Protección Civil advierten, no obstante, de que si el pozo del que se va a informar presenta un "peligro inminente" que ponga en riesgo vidas, se llame de inmediato a Emergencias 112 Andalucía.