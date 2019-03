Málaga.- Festival.- 'Taxi a Gibraltar', una comedia de aventuras que b

Alejo Flah ha presentado este viernes en el marco del Festival de Málaga. Cine en español, su segunda película, 'Taxi a Gibraltar', una historia de tres personajes desesperados en la que busca "emocionar además de divertir". En el acto también han estado presentes los actores protagonistas, Dani Rovira, Joaquín Furriel e Ingrid García-Jonsson, y el guionista Alejandro Navarro.León Lafuente (Dani Rovira) es un taxista malhumorado que se encuentra acosado por las deudas. Se cruza con Diego Manfredi (Joaquín Furriel), que se sube a su coche tras salir de la cárcel y termina embaucándolo en una carrera hacia Gibraltar en busca de oro escondido en los túneles del peñón. La joven Sandra Sánchez, interpretada por Ingrid García-Jonsson se cruza en su camino en una gasolinera y termina uniéndose a su delirante viaje huyendo de su prometido en la víspera de su boda.La trama, cargada de tópicos, trata de demostrar que los personajes están unido por mucho más de lo que les separa. La desesperación por encontrar un futuro mejor impulsa a los tres protagonistas a creer en lo que parece una leyenda urbana e introducirse en los túneles que perforan el peñón de Gibraltar.Flah en rueda de prensa se ha muestrado "muy contento de estrenar e inaugurar" el Festival de Málaga. Cine en español, aunque la cinta está fuera de concurso. Además, ha recordado que ya estuvo presente con su anterior largometraje, 'Sexo fácil, películas tristes'.El director ha manifestado que sus referencias a la hora de rodar esta obra ha sido "el cine italiano más que el español", buscando demostrar que la comedia también está compuesta por tragedia. "Es una comedia de aventuras donde la desesperación une a todos los personajes. Las fronteras saltan por los aires", ha expresado el realizador de este filme.El director ha asegurado que "una comedia de aventuras tiene que entrar en un mundo nuevo", motivo por el que escogieron Gibraltar, el lugar "más raro y desconocido de la península Ibérica", y los personajes que allí habitan, los denominados 'llanitos', como parte del filme, para "ayudar en la historia con su particular lenguaje".El personaje de León es el encargado de "conducir" una película en la que Diego y Sandra llevan un mayor peso cómico, algo que ha sacado al actor malagueño de su papel habitual. "Lo he pasado peor como Dani Rovira que como León. Veía a Joaquín e Ingrid y lo único en lo que pensaba es que yo también quería jugar a la pelota, pero tenía que ceñirme al guion. Ha sido muy interesante".Los tres protagonistas coinciden en que el rodaje funcionó "muy bien" y si hubiera que destacar algo negativo es que éste finalizara. "Lo pasamos muy bien y eso se nota en la película", han apuntado tanto Rovira como García-Jonsson. La actriz, eso sí, ha incidido en que las escenas en las que tiene que correr por las calles de Gibraltar le costaron. "Yo solo hago deporte tumbada y correr implica estar de pie", ha bromeadoEL RODAJEPor otro lado, han explicado que gran parte del filme sucede dentro del taxi que conduce León, lo que supone un añadido técnico a la hora de rodar las tomas. El director asegura que "sufrió" por no poder estar cerca de los actores en todo momento" como habitúa a hacer.El rodaje en un espacio tan reducido supone "un acelerador de procesos" según Rovira, además de un riesgo si no existe químicas entre los actores, algo que no sucedió. "Al segundo día sabía que todo iba a salir bien", apunta el malagueño. Furriel asegura que "una grabación así te exige una intensidad de vínculo muy grande, y lo conseguimos muy rápido".--EUROPA PRESS--