Subdelegación del Gobierno aborda cuestiones sobre las lluvias torrenciales con los municipios Teba y Campillos

Este miércoles ha tenido lugar una reunión entre los ayuntamientos de Teba y Campillos y los representantes del Ejecutivo central en Málaga, concretamente con la subdelegada del Gobierno, María Gámez, para abordar diversas cuestiones relativas a la situación en la que las lluvias del pasado mes de octubre dejaron a estas localidades.Tras la conversación con la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, el alcalde de Teba, Cristóbal Corral, ha decidido adoptar una posición "cauta" y supeditar los próximos pasos al devenir de los próximos dos meses, según ha explicado el Ayuntamiento de Teba en una nota de prensa.Después del nombramiento del Consejo de Ministros, el pasado mes de noviembre, de zona gravemente afectada, el Ejecutivo publicó el pasado 25 de enero un decreto ley (2/2019) en el que oficializaba el nombramiento y modificaba la cobertura del decreto de 307/2005, que regula las ayudas personales tras catástrofes como la ocurrida en Teba.Tras escuchar la posición y defensa por parte de la representante del Gobierno en la provincia, el alcalde de Teba ha valorado positivamente dos puntos en relación a dicho documento.Por un lado, el hecho de que el gasto de emergencia de los ayuntamientos para hacer frente a la situación los primeros días no vaya a contabilizar para la regla de gasto y, por otro, la creación de mecanismos de cooperación entre el Ejecutivo y las administraciones locales y la ampliación del plazo para entregar documentación y anexos solicitados por dichas instancias.Al margen de ello, según Corral, existe una "dicotomía política" entre lo que es y lo que debería ser. "El ordenamiento jurídico no es positivo", ha precisado el regidor, cuyas preocupaciones se centran en que deja a parte de los damnificados sin contraprestación ni ayuda.A su juicio, "el Gobierno central debe tener sensibilidad" para atajar situaciones de este tipo. "No estamos dispuestos a dejar a la gente sin cobertura. Como democracia más cercana al ciudadano, debemos plantear soluciones", ha afirmado.Por todo ello, el alcalde ha abogado por "hacer el balance en su tiempo", abrazando un margen para contabilizar infraestructuras perdidas y el número de personas que quedarán sin cobertura.VISITA DEL NUEVO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓNDespués de la participación del alcalde de Teba, Cristóbal Corral, en la Tribuna de Alcalde de la Diputación, y acatando el compromiso que tomó en ese momento, el nuevo presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, visitará este jueves el municipio para conocer de primera mano las actuaciones de la Diputación y el estado actual de los yacimientos arqueológicos tras las pasadas lluvias.--EUROPA PRESS--