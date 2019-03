Sting y Ben Harper & The Innocent Criminals, nuevas confirmaciones en Starlite

Sting

Sting y Ben Harper & The Innocent Criminals son las dos nuevas confirmaciones para este verano en Starlite 2019, que se celebra en el municipio malagueño de Marbella.En concreto, Sting regresará al escenario auditorio de Starlite 2019 el martes 23 de julio para presentar su última gira 'My Songs', "un espectáculo dinámico y alegre, y una oportunidad única de presenciar el concierto de uno de los solistas más distinguidos del mundo".Por su parte, Ben Harper & The Innocent Criminals actuarán en Starlite el domingo 28 de julio, han precisado desde la organización a través de un comunicado.Las entradas saldrán a la venta general el lunes 4 de marzo a partir de las 12.00 horas, una vez finalizado el periodo exclusivo de preventa, han recordado.Estos conciertos se unen a los ya anunciados de Pablo López, Manuel Carrasco, The Beach Boys, Il Divo, Supertramp's Roger Hodgson, Diana Krall, Raphael, Maluma, David Bisbal, Melendi, Ketama, Morat, José Mercé y Tomatito, Manzanero y Mocedades o Los Morancos, entre otros.--EUROPA PRESS--