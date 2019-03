Solo la mitad de médicos agredidos en 2018 denuncian al agresor y crecen los insultos a facultativos en redes

Málaga.- Solo la mitad de médicos agredidos en 2018 denuncian al agres

Solo la mitad de los médicos agredidos en 2018 denunciaron a su agresor y, además, crece el número de personas que insultan o amenazan al médico a través de las redes sociales e Internet, según han dado este viernes a conocer el Colegio de Médicos de Málaga, coincidiendo con el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario, y cuyo lema es 'Respetar a los médicos es cuidar la salud de todos'.El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque ha afirmado que "realmente no tenemos nada que celebrar", ya que es "muy triste acudir a trabajar y enfrentarte a gritos, insultos y amenazas. Por desgracia se han convertido en algo más habitual de lo que parece".Asimismo, el vicepresidente primero de la corporación colegial, José Antonio Ortega, ha animado a la colegiación a que denuncie, "pues la mayoría opta por no presentar denuncia".En este sentido, uno de los motivos, según explican desde la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos, "es que las agresiones verbales y los insultos están despenalizados desde la reforma del Código Penal de 2015". A su favor, dicha reforma incluyó el artículo 550 que tipifica como "delito de atentado" todo aquel que se cometa contra funcionarios de la sanidad. De los 28 médicos que fueron agredidos en 2018, tan sólo la mitad denunciaron.En concreto, si se analizan los de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga, de esos 28, 16 eran mujeres y los 12 restantes, hombres. Por edad, el rango que padeció más violencia en consulta es el comprendido entre los 46 y 55 años, con nueve agresiones, seguido de los facultativos que tienen entre 36 y 45 años --ocho agredidos el pasado año--. A nivel nacional, en 2018 se registraron 490 agresiones y en Andalucía, 124.AGRESIONES EN EL SECTOR PRIVADOPor otro lado, del total, la mayoría (14) fueron en el sector público y seis en el privado, el doble que el año pasado cuando se registraron tan sólo tres agresiones en la sanidad privada. Las ocho restantes fueron injurias y difamaciones difundidas a través de Internet y las redes sociales.Esta situación crea "un agravio comparativo" ya que, según un informe de la Asesoría Jurídica del Colegio, "ante una misma agresión la condena no es igual para el agresor según haya cometido el delito en la sanidad pública que en la privada ya que en la primera se considera delito de atentado y en la segunda no".Han explicado, además, que el informe añade que "los médicos colegiados no alcanzan a entender que los mismos hechos a un mismo profesional ejerciendo igualmente sus funciones como médico dentro del sistema sanitario, según que ocurran en un centro público del SAS o en un centro privado, la diferente calificación y consecuencias para el agresor sean tan dispares". De este modo, un agresor en la sanidad pública tendrá más pena que en la privada.AGRESIONES VERBALES EN LAS REDES SOCIALESPor otro lado, el informe de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos revela otro dato "alarmante", como es, han dicho, "el incremento de los procedimientos iniciados a raíz de los insultos y descalificaciones a los médicos a través de las redes sociales".Este fenómeno aparece por primera vez registrado en la Asesoría en 2017 con dos casos. En 2018 se han contabilizado siete y en lo que va de año, uno.En su mayoría son insultos, ofensas graves y descalificaciones que cuestionan la profesionalidad del colegiado y que se difunden a través de Facebook y Twitter, aunque también en otros foros de Internet.En este sentido, el informe señala que "las nuevas tecnologías y en particular el creciente uso de las redes sociales propicia una nueva modalidad de comisión de este tipo de acciones violentas y agresiones contra médicos, en los que ya no se trata sólo del insulto, la ofensa o la amenaza, sino del descredito y desprestigio público que conlleva dada la repercusión y difusión que tienen las redes sociales e Internet".La Asesoría Jurídica reconoce que incluso se ha dado algún caso de creación de blogs y páginas en Internet falsas en las que se ha utilizado la imagen del médico, suplantando su identidad.La dificultad añadida en estos casos no es sólo el procedimiento a seguir, hay que interponer querella y no una simple denuncia, sino salvar el primer escollo de averiguar la identidad del autor, muchas veces oculto en el anonimato que facilitan las redes sociales. Para ello, los abogados del Colegio de Médicos necesitan del auxilio de la Policía Judicial para poder interponer la correspondiente querella criminal, requisito previo la demanda previa de conciliación, en el lugar del domicilio del supuesto agresor, que puede encontrarse en cualquier lugar del territorio español.Por otro lado, la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos ha registrado un total de diez agresiones --seis mujeres y cuatro hombres-- en lo que va de año, de las que nueve han sido verbales y una física. Ocho han tenido lugar en la sanidad pública y dos en la privada.EL COLEGIO DE MÉDICOSEn este punto, han recordado que el Colegio de Médicos puso en marcha el teléfono de atención urgente para casos de agresiones y que está operativo de 8 a 20 horas todos los días del año --incluidos festivos--.Al otro lado de la línea telefónica el médico es atendido por uno letrado de la Asesoría Jurídica. Fuera de ese horario, el Colegio recomienda llamar al 091 donde la asistencia ha mejorado gracias a la creación de los interlocutores policiales sanitarios, que son agentes especializados en este tipo de delitos.Además, el Colegio de Médicos editó el año pasado la guía 'Respétame. Soy tu médico' en la que da a conocer toda la labor que realiza en su lucha contra las agresiones a sanitario.El Colegio dispone también de un servicio psicológico atendido por el psiquiatra José Miguel Pena Andreu ya que tras el suceso, la víctima puede padecer un shock postraumático. Todos estos servicios son gratuitos para la colegiación de Málaga y provincia.A nivel nacional, existe un acuerdo entre la Organización Médica Colegial y la aseguradora AMA que incluye la protección jurídica a los colegiados pertenecientes a la Fundación para la Protección Social del Médico. Asimismo, el Colegio de Málaga firmará próximamente con Mutual Médica un nuevo seguro que ofrecerá a sus colegiados una cobertura de 50 euros diarios en caso de incapacidad física o psíquica ocasionada por una agresión motivada por su actividad profesional.--EUROPA PRESS--