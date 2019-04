SIP-AN insta a movilizaciones de la Policía Local ante la falta de un acuerdo sobre las condiciones laborales

El SIP-AN, sindicato mayoritario de los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga y dentro de la Policía Local, ha decidido entrar en conflicto laboral y llevará a cabo movilizaciones ante la "falta" de acuerdo de funcionarios tras intentar una negociación desde el mes de enero de 2018.Según han explicado en un comunicado, el conflicto laboral supone que "desde este lunes 1 de abril, los policías locales dejarán de ofrecerse para prestar servicio extraordinario los fines de semana y que el Ayuntamiento no dispondrá de los 500 agentes que este año son necesarios para cubrir la Semana Santa".En este sentido, el secretario General del SIP-AN, Manuel Troyano, ha explicado a Europa Press que "ya estamos viendo lo que ocurre en Bomberos, Limasa y es porque no ponen la carta sobre la mesa, no aportan nada a la negociacion y al final revientan los conflictos". "Y nosotros ya hemos llegado a ese límite y de cara a esta Semana Santa hemos dicho de no colaborar", ha manifestado.Así, ha señalado que el sindicato lleva varios meses "diciendo al negociador que el día 1 de abril entrábamos en conflicto laboral", indicando que de todas formas este martes está previsto una nueva reunión con representantes del Ayuntamiento "aunque la idea es ya no parar hasta que se firme un acuerdo y se solucionen de una vez por todas los problemas que tiene la Policía Local", sobre todo en las horas de trabajo en los eventos.Al respecto, desde el sindicato han apuntado que "la plantilla de la Policía Local, además de padecer las enormes carencias materiales para el desempeño de sus funciones, la falta de vestuario básico, de chalecos de protección individual, etcétera, desde hace varias legislaturas, lleva ahora casi año y medio de incertidumbre por la falta del nuevo acuerdo de funcionarios que hace que los Policías desconozcan sus condiciones laborales".En este sentido, han recordado que eso "ya ocurrió la pasada Cabalgata de Reyes donde, a fecha de hoy, lo manifestado públicamente durante la presentación por el alcalde, Francisco de la Torre, no se ha cumplido".--EUROPA PRESS--