Sector Alarm revalida su reconocimiento como una de las 50 mejores empresas para trabajar en España

Sector Alarm ha conseguido, por segundo año consecutivo, afianzarse en el ranking de las 50 mejores empresas para trabajar en España, elaborado por Great Place to Work. Así, sigue siendo la única empresa del sector de la seguridad que cuenta con esta distinción en ámbito nacional.Concretamente, Sector Alarm, que en España tiene su sede central en la provincia malagueña, en concreto en Mijas-Costa, se ha situado en la posición 12 en la categoría de empresas con hasta 500 profesionales, según han informado desde la compañía a través de un comunicado.Esta certificación ayuda a las empresas a incrementar el compromiso de sus empleados con los objetivos estratégicos y facilita la captación y retención de talento. Según la certificación Great Place to Work, los lugares de trabajo con culturas organizacionales de alta confianza "tienen los niveles más altos en innovación, satisfacción del cliente, compromiso de empleados y agilidad organizacional".Según han explicado, Great Place to Work selecciona a los premiados tras un proceso que comienza con la propia valoración que realizan los empleados sobre su compañía. En dicha encuesta, Sector Alarm ha revalidado también los buenos datos del año anterior.Este año se han presentado a este ranking 320 empresas, de las cuales solo 50 han sido reconocidas como Best Place to Work, han manifestado.También se lleva a cabo una auditoría cualitativa de la cultura corporativa, que mide la credibilidad de la marca, el trato que reciben de sus directivos, la igualdad, los programas de beneficios a empleados o la posibilidad de desarrollo profesional.En el caso de Sector Alarm, han señalado que destaca particularmente la existencia de una academia de formación interna --Sector Way Academy-- o los planes de acogida para nuevos empleados, así como programas de reconocimiento 'Héroes apasionados', por los cuales cada año se seleccionan a varios empleados, que viven y representan la cultura de la compañía, para asistir al Festival de Esquí anual de Homenkollen en Oslo (Noruega).El director general de Sector Alarm, Diego Torrico, ha hecho hincapié en "la importancia que para nosotros ha tenido siempre situar a las personas en el centro de nuestra cultura como compañía". "Es lo que nos ha permitido renovar este importante reconocimiento con nuestros profesionales", ha dicho, añadiendo que esto "se ve reflejado en el dato de que el 97 por ciento de los empleados muestra su confianza y satisfacción con la empresa".La empresa se estableció en el mercado español con la misión de ofrecer soluciones de seguridad en los mercados residenciales y pymes, ámbitos en los que cuenta con una dilatada experiencia en otros países de Europa. La compañía forma parte del Grupo Sector Alarm, multinacional noruega fundada en 1995, con sede central en Oslo, que es en la actualidad la segunda compañía del sector en Europa por número de clientes.--EUROPA PRESS--