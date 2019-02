Sanidad pública, huelga feminista y ayudas para afectados por inundaciones, a debate en pleno de la Diputación

El pleno ordinario de febrero de la Diputación de Málaga abordará este martes, entre otras cuestiones, la situación de la sanidad pública, la huelga feminista para el próximo 8 de marzo, la cesión de un inmueble al Centro de Transportes Metropolitano y las ayudas para los municipios afectados por las inundaciones del pasado otoño.Una sesión en la que el socialista Francisco Conejo renunciará a su acta y, por tanto, a la portavocía en la Diputación, cargo que ostentará Antonia García. Por tanto, este será su último pleno provincial para dedicarse, a partir del miércoles, a sus nuevas tareas como parlamentario andaluz donde "seguirá defendiendo el interés general de los malagueños".Antes de dejarla Diputación, Conejo ha sostenido que "es momento de concretar la palabra dada" por el expresidente de la institución Elías Bendodo sobre el futuro tercer hospital de Málaga capital: "A día de hoy la Diputación aún no ha cedido los terrenos". Así, ha instado al equipo de gobierno a que lo haga en un plazo de dos meses para que la Junta pueda sacar a licitación la redacción del proyecto del nuevo centro y que la Diputación aporte 20 millones en cuatro años, cinco por anualidad, para dicho equipamiento.También ha reclamado que aporte siete millones para el Hospital de Estepona "porque es lo que aportó para el del Guadalhorce", preguntándose si los ciudadanos de esta localidad malagueña y otras cercanas "son de segunda". Igualmente, Conejo ha exigido a la Junta que equipe este centro hospitalario, construido por el Ayuntamiento, para "abrirlo inmediatamente tal y como se comprometió".La moción urgente de los socialistas insta al equipo de gobierno del PP a modificar el presupuesto de la institución de 2019 "con la mayor urgencia" para destinar cinco millones de euros a un plan extraordinario de ayudas a los pueblos afectados por el temporal del pasado mes de octubre, reduciendo las partidas de la Oficina del Alcalde y de gasto publicitario.Conejo ha indicado que cuatro meses después de esas fuertes lluvias y sus consecuencias, el Gobierno y la Junta "impulsaron con celeridad planes extraordinarios de ayudas a municipios afectados", criticando que desde la Diputación se aludiera a la aprobación de fondos para estas y otras localidades "pero eran fondos del remanente de tesorería y les correspondían con independencia de los daños del temporal". "Reclamamos ayudas extraordinarias y de emergencia porque están más que justificadas", ha apostillado.En este punto, se ha mostrado "sorprendido" de que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, se haya comprometido ahora a conceder "ayudas especiales" a las localidades afectadas de Campillos y Teba, apuntando que en la última junta de portavoces explicó que esas ayudas irán con cargo al remanente del presupuesto de 2018 "por lo que no se podrán destinar hasta mitad de año e incluso más". Por ello, han considerado que la disposición de estas ayudas debería ser una realidad "con la mayor celeridad posible por lo que sólo queda modificar el presupuesto para liberar recursos".Precisamente, también por vía de urgencia, el PP lleva una moción a este pleno recordando que las ayudas estatales a Teba y Campillos por las inundaciones "aún no han llegado" y se comprometió a ayudarlos "dentro de las posibilidades" de la institución provincial. "A pesar de que es la administración con menos recursos, desde el primer día se puso a disposición de los alcaldes y la que más se ha involucrado con los municipios afectados por las inundaciones dada la envergadura de los daños", ha sostenido el portavoz 'popular', Francisco Oblaré.En este sentido, ha exigido al Gobierno central a que "agilice la tramitación" de las ayudas y al equipo de gobierno de la Diputación a que, una vez los ayuntamientos afectados prioricen las inversiones a realizar, se destine una partida económica a ayudar a estas localidades. Igualmente pedirán a la Junta que cumpla los compromisos adquiridos.Por su parte, Gonzalo Sichar, portavoz de Ciudadanos en la Diputación, ha informado de la moción urgente de su grupo para que se ceda un inmueble para la sede del Consorcio de Transportes Metropolitano --del que forma parte la institución supramunicipal--, que actualmente está en la Alameda Principal y tiene un coste de alquiler superior a los 66.000 euros al año. Por ello, ha recordado que hay patrimonio inmobiliario público disponible y, de ese modo, se eliminaría el coste de los alquileres.En este punto, ha recordado que la antigua sede del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) en la capital está vacía desde febrero de 2016 y, además, es más espaciosa y accesible, al ser una planta baja. Pero también ha apuntado a otros como la tercera planta de la antigua sede de la Diputación.Por su parte, Málaga Ahora ha presentado por vía de urgencia una moción sobre la huelga feminista del 8 de marzo, para que la Diputación respalde la convocatoria estatal, entre otras medidas, como el aumento de las partidas contra la violencia machista. Precisamente, IU Para la Gente también lleva una moción al respecto, incidiendo en que no les vale únicamente con manifiestos institucionales "que es una mera declaración de intenciones".Asó lo ha indicado la portavoz de este grupo, Teresa Sánchez, quien ha criticado que el de este martes sea un pleno "vacío de contenido" donde vienen asuntos como los premiados por la Diputación el Día de Andalucía "sin ni siquiera diálogo previo".Ha hecho hincapié en que la vida se debe poner "en el centro de la política", criticando, por ejemplo, que desde que el PP ha accedido al Gobierno andaluz "la sanidad ya no es un problema". Sánchez ha informado de la moción urgente de IU para rechazar los recortes en la sanidad pública "y su progresiva privatización y externalización de los servicios".Por ello reclamán más inversión en sanidad pública, que se ejecuten las infraestructuras hospitalarias necesarias, la puesta en marcha de un plan de choque para reabrir "todas las plantas hospitalarias cerradas", una reordenación de la asistencia especializada así como aumentar el personal sanitario, recordando los 1.893 puestos de trabajo perdidos en la sanidad pública en los últimos años.OTRAS MOCIONESEn la sesión se abordarán otras mociones como las del PP contra los recortes en el complemento salarial juvenil y la cotización de los contratos en prácticas para estudiantes; de defensa de la tauromaquia y para combatir la okupación de viviendas, garantizando el derecho de la propiedad, la seguridad de las personas y la convivencia social.El PSOE pedirá también un programa propio de la Diputación para celebrar actos por la visibilidad del colectivo LGTBI, que se promocione el Pride de Torremolinos así como que la institución provincial se comprometa a una inversión plurianual de 20 millones al año para el auditorio de Málaga, de manera que se destinen cinco en este ejercicio; y que la Junta retome este compromiso adquirido.Cs, por su parte, abogará por que la Diputación fomente la sensorización de las tuberías de su competencia para la detección de fugas de agua y que se eviten casos como los de El Trapiche tras la rotura de una tubería del pantano de La Viñuela. Igualmente pedirán una campaña para favorecer el acogimiento familiar, con una jornada específica para ello; y a que se reserve un cupo en campamentos de verano de la institución para menores extranjeros en acogida para favorecer su integración.IU lleva otra moción para que la Diputación autorice a la empresa pública Turismo Costa del Sol a negociar la jornada laboral de 35 horas. Mientras tanto, desde Málaga Ahora reclamarán un censo en los municipios de menos de 20.000 habitantes de personas mayores que vivan solas o se encuentren en riesgo de exclusión social, que se reabra la residencia San Carlos de Archidona y que la Junta aumente las plazas concertadas en estas instalaciones.--EUROPA PRESS--