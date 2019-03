Sánchez Apela A Ir A Votar Para Que PSOE Gane Y Gobierne





El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la ciudadanía a ir a votar el próximo 28 de abril para que los socialistas "ganen y gobiernen" para, de ese modo, "dar una gran lección al bloque de la involución", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.



Así, en Málaga, junto a la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha incidido en que en estos comicios generales hay "muchas siglas y muchos partidos" pero se dirime, ha agregado, entre dos opciones únicamente: "Una España que integre o que excluya; una España que mire al futuro o retroceda 40 años; una España en la que quepamos todos o sólo los tres de la foto de Colón".



Sánchez ha incidido en que el día 28 de abril los ciudadanos tienen que ir a votar y ha advertido de que pese a que hay "buen ambiente" y las encuestas son favorables, el PSOE "no puede ni debe relajarse". "La frontera entre el futuro y la involución es el voto. La abstención es involución así que todos a votar el día 28", ha enfatizado.



En su intervención ha subrayado que el PSOE tiene que tener "una gran victoria para ganar y gobernar". España, ha dicho el máximo dirigente socialista, "necesita estabilidad, justicia social y mirar al futuro", agregando que "el único partido que lo garantiza" es el PSOE.



Sánchez ha hecho hincapié en que España es "amiga del futuro": "Lo vamos a demostrar cerrando la puerta a los que quieren retroceder 40 años", criticando el "cordón sanitario" al que alude el máximo responsable de Ciudadanos y candidato a la Presidencia, Albert Rivera, para no pactar con los socialistas: "No sólo se lo pone a los afiliados sino a los españoles que alguna vez han votado al PSOE".



"En qué clase de democracia cree el señor Rivera, en la que sólo me entiendo con los que piensan como yo; es lo mismo que el PP. Dicen que no somos constitucionalistas, lo dicen ellos; y es una forma excluyente de interpretar y querer la Constitución", ha criticado.



Ha recordado Sánchez la victoria del PSOE en las elecciones andaluzas y pese a la cual los socialistas no gobiernan la Junta por el pacto de investidura de PP y Ciudadanos con apoyo de Vox. Por ello, ha apelado a ir a votar para "ganar y ganar bien; para ganar y gobernar".



A su juicio, es "muy importante" la estabilidad "para hacer realidad la España feminista, ecologista, la España del bienestar". Para ello, ha subrayado, se necesita "estabilidad y el único proyecto que lo garantiza es el PSOE". "Si el 28 de abril hay urnas vacías significará la involución pero si hay urnas llenas...", ha dicho entre sonrisas al tiempo que ha pedido a los socialistas "llenarlas de votos".



Sánchez se ha sorprendido porque se hable de los "nuevos de la ultraderecha", recordando que en España "siempre han existido, sólo que antes votaban al PP y ahora tienen un partido pero de nuevos no tienen nada". Es más, en su opinión, el único partido "joven es uno como el PSOE que tiene 140 años de historia".



"LOS VIERNES SOCIALES"



En su intervención, Pedro Sánchez ha enumerado lo realizado por su gobierno en estos diez meses, destacando que todos los partidos defienden el crecimiento económico: "Ninguno va a defender la destrucción de empleo pero sí cómo interpretamos ese crecimiento, si es de calidad o de precariedad laboral".



Ha aludido a la importancia de respetar el medio ambiente, la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el plan por el empleo digno o la ampliación de los permisos de paternidad.



En su alocución ante más de 800 personas en un hotel de la capital, con gente que se ha quedado fuera siguiendo el acto en una pantalla, se ha referido a los "viernes sociales" de su Consejo de Ministros frente a los "viernes negros" del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy: "En diez meses hemos hecho mucho más por la justicia social que el Gobierno del PP en siete años".



En este punto, ha defendido las aprobaciones mediante reales decretos ley, aludiendo a la "obstrucción" de PP y Ciudadanos que tienen mayoría en la Mesa del Congreso de "muchas leyes". "En tres años ha habido hasta 50 iniciativas parlamentarias paradas 60 semanas seguidas porque no querían que fueran debatidas", ha lamentado, añadiendo que sus opciones eran hacerse "un Rajoy y cruzarme de brazos" o aprobar decretos ley para sacar adelante medidas sociales antes de que concluya su mandato.



Sánchez ha vuelto a señalar que los partidos de Ciudadanos, PP y Vox tienen "más siglas que ideas, más testosterona que ideas" y ha criticado al líder 'popular' Pablo Casado por hablar de "violencia doméstica o intrafamiliar" en vez de "violencia de género", recordando que así se denominaba hace más de 40 años "cuando se escuchaba a una mujer sufrir y se decía en esto no nos metamos porque es entre el hombre y la mujer".



Por ello, ha hecho hincapié en la importancia de la ley contra la violencia de género aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero y ha incidido en que el dolor de una mujer "es el dolor del conjunto de la sociedad".



"EL ANTIFEMINISMO SÍ TIENE SIGLAS Y ESTÁN A LA DERECHA"



Sánchez ha reivindicado al PSOE como un partido "feminista" y ha defendido que el feminismo "no es patrimonio de ninguna sigla". No obstante, sí ha asegurado que tras el 8 de marzo se ha demostrado que "el antifeminismo sí tiene siglas y están todas a la derecha".



"Queremos una España feminista y ecologista", ha defendido, y ha admitido que le gustan las concentraciones de jóvenes en defensa del medio ambiente y para que se luche contra el cambio climático, destacando que su Gobierno aboga por un "cambio de paradigma" y por anticiparse al cambio climático con inversión y apostando por la creación de empleos en muchos lugares amenazados por la despoblación.



ELIMINAR EL COPAGO FARMACÉUTICO PARA LOS MAYORES



También se ha comprometido el líder del PSOE a que si es presidente del Gobierno tras el 28 de abril aprobará unos presupuestos que incluyan la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas.



Ha defendido, asimismo, una España "que cree conocimiento", tecnológica, que apueste por la ciencia y por una educación que no deje de lado a la Formación Profesional y que luche contra la tasa de abandono escolar, situada en 18 puntos frente a los diez de media de la Unión Europea. "La FP tenemos que reforzarla y extender la educación de cero a tres años, mejorar la enseñanza básica y universitaria serán pilares", ha manifestado.



En definitiva, según Pedro Sánchez, España "tiene más plazas, no sólo la de Colón". "Están las de los jóvenes que se manifiestan por una España sostenible, la de que aquellas personas que han defendido una versión integradora de la Constitución y no excluyente", ha sostenido.



Ha recordado también a los españoles que se manifiestan "con sus silencios", entre las que ha citado las víctimas de violencia de género y que no se han atrevido a denunciar; a los parados de larga duración y a sus hijos que tiene que emigrar, a los mayores que viven en soledad o a los que tienen a sus hijos en situación de pobreza.

