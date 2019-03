Sale a subasta en un portal malagueño un posible Goya, de los herederos de Sira Valledor

Málaga.- Sale a subasta en un portal malagueño un posible Goya, de los

La empresa malagueña todocoleccion.net pone en subasta un retrato de Fernando VII que podría atribuirse a Goya o a su entorno. En la actualidad, el cuadro forma parte de la herencia de Sira Valledor Álvarez, que cuenta a día de hoy con 13 herederos.Doña Sira regentó durante muchos años una famosa tienda de antigüedades en Oviedo: Antigüedades Esperanza, popularmente conocida como La Esperanzona. "Si decidimos sacarlo a la venta en estos momentos es por la puesta en venta de la casona que albergaba la tienda de antigüedades", ha relatado uno de sus sobrinos.En cuanto a la procedencia del óleo, "los sobrinos con más edad recordamos que este cuadro se encontraba en la tienda ya en los años 70, pero no sabemos más acerca de su origen. En casa siempre se hablaba de dicho retrato como el Goya, pero no tenemos certificación del mismo ni hemos encontrado documento alguno sobre él"."Desde el fallecimiento de nuestra tía en el año 2001, algunos expertos han tenido conocimiento del cuadro, sin llegar a certificar o negar la autoría" y remitiéndose siempre a algunas trazas que "parecen" de Goya. "Por tanto, consideramos que su autoría se encuentra en Goya o en su entorno", han afirmado.Existe una discusión entre los especialistas sobre la existencia del taller de Goya, con colaboradores o discípulos que le ayudaban, finalizaban o replicaban obras de distinto tipo."Esto explicaría la diferencia de calidad entre unos cuadros y otros, especialmente los retratos oficiales de los monarcas. Exista o no el taller, los nombres de Mariano Ponzano, Felipe Abás, Felipe Arrojo, Luisa Gil Ranz, Asensio Juliá, León Ortega y Villa, Agustín Esteve, Dionisio Gómez o Felipe Abás se han asociado al artista con el que da comienzo la pintura contemporánea", han señalado.La subasta extraordinaria de Primavera, que arranca el próximo miércoles 20 de marzo en todocoleccion, "prevé cerca de 50.000 lotes singulares de diversos nichos del coleccionismo", ha explicado a Europa Press Daniel Valdés, responsable de marketing del portal web.--EUROPA PRESS--