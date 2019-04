Sabor a Málaga refuerza su presencia en el Salón de Gourmets de Madrid con 36 empresas agroalimentarias

Málaga.- Sabor a Málaga refuerza su presencia en el Salón de Gourmets

Sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación, refuerza su presencia en la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad Salón de Gourmets con el doble de actividades y de cocineros colaboradores y con un estand ampliado que cuenta con espacio de 'showcooking' y con expositores para las 36 empresas que representarán al sector agroalimentario de la provincia.La marca malagueña participa en este evento internacional, cuya 33 edición se celebra del 8 al 11 de abril en Ifema de Madrid. Se espera la visita de más de 12.000 compradores dedicados a la restauración, la exportación y la distribución procedentes de más de 60 países.El diputado de Desarrollo Económico y Productivo, Juan Jesús Bernal, ha informado de la presencia de la marca en este evento junto al asesor gastronómico y colaborador de Sabor a Málaga Manu Balanzino y por algunos de los chefs que ofrecerán demostraciones de cocina en Salón de Gourmets.El diputado ha recordado que, a principios del mes de marzo, se mantuvo una reunión con los productores participantes para definir el programa y las principales acciones de los cuatro días del evento, en el que, además de exponer sus productos, las empresas malagueñas ofrecerán catas y degustaciones, no solo en el estand institucional de la marca, sino también en el de la Junta de Andalucía, donde contarán con un espacio y donde también se celebrarán dos de las 16 demostraciones de cocina previstas en el programa de actividades.En concreto, serán un 'showcooking' de gastronomía y cócteles malagueños a cargo de Irene Garrido y Antonio Montes que tendrá lugar el martes 9, y otra demostración ofrecida por Ignacio Carmona y Manu Balanzino el jueves 11, último día de la feria.En el expositor de Sabor a Málaga habrá productos malagueños como aceite de oliva virgen extra, aceitunas, quesos de cabra, vinos, cervezas, embutidos y productos cárnicos, especias, frutos secos, subtropicales, dulces, licores, destilados, moringa, mermeladas, conservas y panes, entre otros.Las pasas y el salchichón de Málaga, que fueron los productos estrella de este año en Madrid Fusión, volverán a centrar la programación en Salón de Gourmets. En concreto, el lunes 8 de abril se celebrará el Día de la Pasa con degustaciones, un showcooking a cargo del chef Sergio Garrido y una exhibición de coctelería con vinos de Málaga ofrecida por el galardonado bartender Víctor Varela.El miércoles 10 será el día del salchichón de Málaga, con nuevas degustaciones y tres demostraciones de cocina a cargo de los chefs Óscar Reguilón, Diego Gallegos y Pablo Caballero, además de otra que ofrecerá el chef Txema Fernández el martes 9 de abril.Las actividades en torno a las pasas y el salchichón son solo algunas del total de 43 previstas, de las que el diputado también ha destacado el encuentro de mujeres profesionales de la gastronomía 'GastroWoman', la presentación del 4º Marbella All Stars, el concurso de cortadores de jamón y otros ocho showcooking ofrecidos por profesionales como Pepo Frade, David Canca, Elías Tang, Rubén Antón, Álvaro Ávila, José Andrés Jiménez y los cocineros ganadores de la última edición del concurso Joven Chef Sabor a Málaga, Rafael García y Adrián Rosa, alumnos de la Escuela de Hostelería de La Cónsula.UNA VEINTENA DE CHEFSSon una veintena de chefs los que acompañan este año a la marca en Salón de Gourmets. "Estamos siendo arropados por todos los sectores; no solo por las empresas, sino también por los chefs", ha destacado el diputado, que ha expresado que "cuando una marca, una institución, una provincia, está tan arropada por gente que quiere participar y que además nos da un gran prestigio por su profesionalidad, nos hace ver que se está yendo por buen camino y que estamos desarrollando muy bien el trabajo de Sabor a Málaga".El estand también contará con un amplio espacio de trabajo en el que tanto los productores como los responsables de la marca podrán mantener encuentros de trabajo con distribuidores, exportadores y restauradores nacionales e internacionales.En este sentido, el diputado ha destacado la "capacidad de generar negocio" de Salón de Gourmets, que con más de 1.600 expositores de las marcas más prestigiosas y la presencia de reputados profesionales de la gastronomía, es una de las mayores ferias del mundo dedicada a las firmas de calidad del sector agroalimentario.La Diputación apostó por su presencia en este evento desde la creación de la marca Sabor a Málaga, y en las cinco ediciones en las que ha participado tanto las empresas adheridas como la propia marca han cerrado importantes acuerdos de distribución y exportación. Así, gracias a esta y otras ferias internacionales, ya se distribuyen en Oriente Medio productos Sabor a Málaga como molletes y piquitos de Antequera, aceitunas aloreñas, aceite de oliva virgen extra, agua, cítricos, derivados del higo, frutos secos o chivo lechal; en Rusia, productos cárnicos y vinos con DO Málaga y Sierras de Málaga, y en China jamón ibérico del Valle del Genal y la Serranía de Ronda, entre otros.Según el último estudio elaborado por la Cátedra de Enogastronomía y Turismo Sabor a Málaga de la UMA, los productos malagueños están presentes en más de 80 países, y en torno al 27 por ciento de las empresas agroalimentarias malagueñas que exportan lo hacen de la mano de la marca de la institución provincial."Son los frutos de un trabajo constante y bien hecho", ha destacado el diputado, que ha felicitado a los productores malagueños por "su esfuerzo y dedicación". "Los resultados hablan por sí mismos", ha afirmado, recordando que, en la última edición de Salón de Gourmets, los productores de Sabor a Málaga fueron galardonados con varios premios a los productos más innovadores, más versátiles y mejor presentados.--EUROPA PRESS--