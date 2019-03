Málaga.- Ruiz Espejo avisa de que el PSOE "no se quedará de brazos cru

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado este martes que los socialistas malagueños iniciarán una campaña informativa en colaboración con las Juventudes Socialistas para criticar "el recorte en la oferta pública de empleo para 2019 en Andalucía, que ha publicado el gobierno de derechas de PP y Ciudadanos", avisando de que el PSOE "no se quedará con los brazos cruzados"."La puesta en marcha de esta OPE estaba prevista ya por el anterior ejecutivo socialista pero la convocatoria que ha sacado el 'trifachito' es insuficiente con respecto a las plazas previstas y acordadas que dejamos los socialistas", ha incidido.Así, ha lamentado que no se haya tenido en cuenta las denuncias de las centrales sindicales que ya advertían que las 3.900 plazas anunciadas por PP y Ciudadanos no permitirían abordar las necesidades que tiene la enseñanza pública andaluza en cuanto a personal. "No se va a atender a los compromisos adquiridos por el anterior Ejecutivo socialista", ha añadido.De igual modo, ha recordado que el reciente anuncio del consejero del ramo, Javier Imbroda, sobre el recorte a seis días del plazo para que se cubran las sustituciones del personal docente con baja "solo viene a demostrar lo nocivo que fueron los recortes del gobierno de Rajoy al sector público, que incluso provocó que estas sustituciones no se llevaran a cabo hasta al cabo de dos semanas"."Imbroda ahora pretende anotarse un tanto pero la realidad es que Andalucía puede aplicar ahora la medida porque hay un gobierno socialista en la Moncloa que ha modificado ese ajuste que provocaron los recortes del PP en la educación pública", ha concluido.--EUROPA PRESS--