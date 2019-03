José Luis Ruiz Espejo

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha dicho este lunes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al máximo responsable a nivel regional de la formación naranja, Juan Marín, que "todas las medidas de regeneración que presenten serán papel mojado si no toman medidas ni cumplen los acuerdos que tienen con el PP", en relación con los ediles del Ayuntamiento de la capital citados como investigados por el caso 'Villas del Arenal".Así, aprovechando que ambos han estado en Málaga para presentar medidas sobre regeneración democrática en Andalucía, les ha dicho que "tienen la oportunidad de aplicar en Málaga lo que establece el acuerdo de gobierno alcanzado con el PP para que no haya imputados en el gobierno ni en sus formaciones políticas". "Estos responsables imputados tienen que poner a disposición sus cargos o se seguirá incumpliendo el acuerdo suscrito", ha advertido.Asimismo, ha señalado a través de un comunicado que "no sabemos si estas medidas de regeneración tienen que ver con las quejas del ahora vicepresidente de la Junta sobre lo poco que se cobra en el Gobierno de la región". "Esto viene a demostrar que, con los socialistas, ha sido de los gobiernos más austeros de España y PP y Ciudadanos ya han visto que no existían ni sueldazos ni chiringuitos como denunciaban", ha precisado."Ahora se quejan de que los salarios son bajos, algo que vamos a seguir defendiendo desde el PSOE en el marco de la austeridad para los cargos públicos de gobierno en Andalucía", ha asegurado Ruiz Espejo.--EUROPA PRESS--