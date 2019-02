Ruiz Espejo asegura que la candidatura del PSOE en Marbella es la única comprometida con la ciudad

Bernal y Ruiz Espejo en la presentación de los candidatos del PSOE par

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha señalado este sábado en una rueda de prensa en Marbella (Málaga) que la candidatura que lidera José Bernal para las próximas elecciones municipales, "es el mejor equipo que tiene el PSOE para llevar adelante con solvencia y compromiso el desarrollo económico y social que necesita Marbella y San Pedro Alcántara para que avancen todas las personas en igualdad".Ruiz Espejo ha participado así en la presentación del comité de campaña de los socialistas de Marbella y San Pedro Alcántara para los comicios locales del 26 de mayo.Así, ha afirmado que los vecinos "tienen de nuevo la oportunidad de depositar su confianza en la candidatura que lidera Bernal por la experiencia, conocimiento y capacidad de esfuerzo que representa la candidatura socialista". "Es la única capaz de seguir trabajando y solucionar los principales problemas que tiene el municipio", ha añadido.El líder socialista ha destacado que el proceso de la elaboración de la candidatura "ha sido democrático, transparente y muy participativo, podemos explicar a los ciudadanos y ciudadanas que el PSOE ha seleccionado a los mejores entre aquellos que van a concurrir en las elecciones del 26 de mayo"."No hay ninguna formación política que pueda mostrar la carta de presentación del proceso que hacemos para elegir a los mejores en Marbella y San Pedro Alcántara, estamos más preparados que nunca para afrontar el presente y el futuro de este municipio, para ganar y gobernar en los próximos años", ha apostillado.En este sentido, Ruiz Espejo se ha referido también a la experiencia de los años de gobierno de Bernal como alcalde de Marbella "que todavía estarían viendo los marbelleros si no hubiera sido por ese pacto poco transparente que frenó nuestro proyecto para mejorar las infraestructuras y para llevar las inversiones que más falta hacía en este municipio"."De no existir esta interrupción, habría sido uno de los mejores mandatos para Marbella y San Pedro Alcántara de los últimos años", ha afirmado.De igual forma, ha insistido en que la transparencia y la participación ciudadana han sido dos de los pilares del mandato de Bernal al frente del consistorio marbellero."Quiero agradecer a todos los concejales socialistas que conforma la corporación, a aquellos que continúan y a aquellos que han dado un paso al lado dentro de una candidatura que va a seguir trabajando para que Marbella avance y haga que el crecimiento llegue a todo el término municipal y a todos los vecinos y vecinas", ha concluido.Por su parte, el candidato del PSOE a la Alcaldía, José Bernal, ha manifestado que la propuesta que este sábado se ha presentado para la candidatura en Marbella es un grupo humano "sólido, cohesionado y dispuesto a asumir el timón de esta ciudad"."Tenemos ganas, ilusión, ideas y proyecto", ha manifestado Bernal, quien ha destacado que la candidatura está integrada por "personas vinculadas a distintos ámbitos como el Deporte, el Derecho, la docencia o la Arquitectura".Además de una "formación sólida", la amplia mayoría de las personas que conforman los primeros puestos de la lista tienen experiencia en la gestión "tanto en el ámbito público como en el privado", ha resaltado.Bernal ha recordado que por primera vez la elección de la candidatura se ha realizado mediante primarias, llevando a la asamblea que se celebró este viernes todos los nombres propuestos por los militantes del PSOE en Marbella y San Pedro.El candidato ha incidido que además de su reconocida profesionalidad, los integrantes de la lista se caracterizan por su arraigo con esta ciudad y muchos de ellos forman parte de otros colectivos sindicales y sociales con presencia en el municipio."Somos los primeros en presentar nuestra candidatura porque tenemos un proyecto sólido para trasformar y modernizar Marbella y San Pedro", ha dicho Bernal, al tiempo que ha destacado "nuestro programa seguirá las líneas básicas que pusimos en marcha durante nuestros dos años de gestión: apostando por los barrios y por la gente que más lo necesita".Bernal ha declarado además que esta lista se caracteriza por la continuidad ya que "los concejales que no repiten ha sido por elección propia", y por una "ligera renovación que estamos convencidos que reforzará todavía más el equipo".En este sentido, ha querido agradecer también a los que no repiten en los primeros puestos "la implicación, el gran trabajo y el compromiso que han tenido durante este tiempo con Marbella, con San Pedro y con los vecinos".A partir de ahora "nuestro lema será trabajo, trabajo y más trabajo", ha anunciado Bernal, "nuestra única apuesta es la gente de esta ciudad, y su progreso y avance", ha sentenciado. "Somos un gran grupo humano, comprometido y cohesionado, y prometemos dejarnos la piel hasta el último minuto para ganarnos la confianza de cada uno de los vecinos de esta hermosa ciudad", ha concluido.--EUROPA PRESS--