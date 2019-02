Victor Navas y Jose Luis Ruiz Espejo en Benalmadena

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha criticado esta mañana en rueda de prensa que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía del tripartito de derechas de PP, Ciudadanos y Vox, esté poniendo en marcha medidas "que hacen que temamos por retrocesos en el ámbito sanitario".De igual forma ha avisado del nombramiento de Moreno Verdugo como gerente del SAS, tras ser "la persona responsable del PP en Castilla-La Mancha en tiempos de Cospedal que permitió más de 3.000 despidos de profesionales sanitarios en el SESCAM, la que intentó la privatización de cuatro hospitales y puso en el colapso el sistema público sanitario de esa Comunidad Autónoma", ha detallado."Desde el PSOE estaremos vigilantes y estableceremos las líneas rojas para que no haya retrocesos en los derechos en el ámbito de la salud", ha sentenciado, al tiempo que también ha recordado que "hemos visto como el nuevo consejero de Salud duda de la viabilidad y sostenibilidad del sistema público de salud diciendo que la universalidad y la gratuidad del sistema podía ser una utopía".Ruiz Espejo, que ha visitado el centro de mayores Anica Torres en Benalmádena, también se ha referido al anuncio de la próxima suspensión de la subasta de medicamentos en Andalucía, una situación ante la que ha contrapuesto las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer las políticas dirigidas a las personas mayores."Este colectivo ha sido uno de los más castigados por el PP, en sus años de gobierno los pensionistas han visto perder casi un 20 por ciento de poder adquisitivo en su pensión, se les impuso un copago farmacéutico y se subió impuestos como el IBI, el IVA o el IRPF", ha lamentado, una situación que se contrapone a las iniciativas aprobadas por el ejecutivo socialista "que ha mostrado su sensibilidad con los más vulnerables", ha afirmado.En este sentido, se ha referido a la reciente revalorización en el 1,6 por ciento general para todas las prestaciones y de un tres por ciento para las pensiones mínimas, "manteniendo una subida igual o superior al IPC del 2018, mientras que las pensiones de viudedad han subido hasta un ocho por ciento; es una apuesta clara por mejorar la situación de los pensionistas y de las personas mayores", ha manifestado.Para Ruiz Espejo, a estas medidas se les une la bajada del coste de más de 1.200 medicamentos, la eliminación del copago farmacéutico para los pensionistas con ingresos inferiores a 11.200 euros anuales, que benefician a más de un millón de mayores en Andalucía, "mientras que el incremento de las pensiones beneficia a más de 280.000 pensionistas, es una medida de un carácter social importante", ha concluido.Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, ha explicado que 11.000 pensionistas del municipio se beneficiarán de la subida y revalorización de sus prestaciones "que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado durante los últimos meses".Así, ha detallado la subida de 14 euros mensuales para las pensiones más pequeñas, lo que ha supuesto un aumento del poder adquisitivo, "un poder adquisitivo que se ha perdido durante la crisis como consecuencia de la congelación de las pensiones llevada a cabo por el PP de Rajoy"."Afortunadamente, tenemos un gobierno sensible que ha puesto en marcha una agenda social que está consiguiendo que los propios pensionistas se beneficien de esta medida", ha añadido.Por último ha pedido "responsabilidad de todos los grupos políticos en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, no podemos estar en una situación constante de bloqueo que necesitan que esa agenda social sea puesta en práctica".--EUROPA PRESS--