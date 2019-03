Ruiz reprocha a Vox que "actúe con brocha gorda" y "criminalice" al co

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha mostrado este domingo su "más absoluta repulsa y tristeza" ante el nuevo asesinato de una mujer el municipio malagueño de Estepona, presuntamente a manos de su marido.De igual modo, la consejera, que ha mostrado sus condolencias a los familiares y amigos, ha incidido en que desde su Consejería "vamos a trabajar con todo nuestro empeño, medios y recursos para acabar con esta terrible lacra de la violencia machista de una vez por todas".En este punto, Ruiz se ha referido a que no constaban denuncias previas de malos tratos, lo que ha calificado de "realmente preocupante", ya que "quiere decir que algo falla". "Falla algo muy importante en los sistemas y en el protocolo; no estamos llegando a las mujeres", ha lamentado."Las mujeres no denuncian y si no denuncian no podemos ayudarlas, tendremos que articular otras formas y otros recursos y desde mi Consejería lo vamos a analizar y estudiar", ha concluido la consejera andaluza de Igualdad.La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 55 años de Reino Unido como presunto autor de la muerte de su mujer, de 58 años, en el municipio malagueño de Estepona. La mujer, de nacionalidad española, al parecer, ha sido apuñalada por su marido en presencia de su hijo, de 15 años.Los hechos han ocurrido sobre las 23.45 horas de este pasado sábado en el citado municipio malagueño, según han confirmado fuentes policiales. El presunto autor, que se encuentra detenido, está ingresado en un centro hospitalario por autolesión.Tras el suceso, el Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio, que tendrá lugar a las 18.00 horas de este domingo, en la puerta de la antigua sede Consistorial, en la plaza Blas Infante, según ha informado el Ayuntamiento de Estepona a través de un comunicado.--EUROPA PRESS--