Rivera y Marín insisten en que no deciden los candidatos a las alcaldías pero destacan el trabajo de Juan Cassá

Los máximos responsables de Ciudadanos a nivel nacional y andaluz, Albert Rivera y Juan Marín, respectivamente, han insistido en que "es bueno" que ninguno de ellos sea quien decida a los candidatos a las alcaldías, no mostrando su apoyo expreso al portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, y dejando este pronunciamiento en manos de los órganos del partido. No obstante, sí han valorado el trabajo realizado en este mandato.Rivera, al ser cuestionado al respecto, ha reiterado lo que dijo hace escasos días en su visita a Málaga, mostrándose "muy satisfecho" con el trabajo realizado en Málaga capital y en la provincia."Ese es el exponencial que ha tenido el partido en las autonómicas junto a la fantástica labor en el Congreso", ha indicado, destacando al diputado Guillermo Díaz, que precisamente se ha presentado al proceso de primarias para liderar la lista por Málaga en las elecciones del 28 de abril próximo."Málaga está muy bien representada pero serán los órganos del partido, donde toque; o en primarias, quien escojan --los militantes--", ha reiterado Rivera, añadiendo que "por suerte" ni él ni Marín eligen a los candidatos.En Málaga capital serán los órganos del partido quienes decidan al candidato a la Alcaldía puesto que no se alcanzan los 400 militantes al corriente del pago y con un mínimo de seis meses de afiliación.Marín, en la misma línea, ha mostrado en rueda de prensa previa a este acto, todo el respeto por "cualquier candidato" que se quiera presentar. "No me pronunciaré nunca a favor de nadie", ha enfatizado, dejando esa decisión "a los militantes o compañeros". Sobre Cassá ha manifestado que es "un amigo que ha hecho un buen trabajo".--EUROPA PRESS--