Rivera, tras el no de Vox a declaración institucional contra la LGTBIf

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado que discrepan "profundamente" con Vox, asegurando que su formación es "liberal y no ultraconservadora". "Cada partido, en cada decisión, se retrata", ha sostenido.Así lo ha señalado en Málaga tras ser cuestionado por los periodistas por la negativa este miércoles del senador de Vox Francisco José Alcaraz a firmar en el Senado una declaración institucional que el resto de grupos quería llevar al Pleno para su aprobación, y en el que la Cámara se adhería con motivo del 'Día contra la LGTBIfobia en el Deporte' a los objetivos del primer Congreso Deporte y Diversidad."Discrepo profundamente con ese partido, por eso somos Ciudadanos; pero también discrepo con el PSOE y con el PP en muchas cosas y tengo acuerdos en algunos asuntos", ha indicado, añadiendo, por ejemplo, que al igual que Podemos defiende el Orgullo Gay y los derechos y libertades de este colectivo, ambos partidos "no son lo mismo"."Hemos defendido y seguiremos defendiendo en Andalucía, en toda España, los derechos del colectivo LGBTI, la igualdad entre hombres y mujeres, las políticas de conciliación y la lucha contra la violencia machista", ha asegurado, al tiempo que ha añadido: "Precisamente cuanto más fuertes seamos nosotros y más débiles los otros, más garantizadas estarán esas políticas".Rivera ha insistido en que Ciudadanos es un partido "liberal y progresista". "Defenderemos eso, estemos en una pancarta con Pablo Iglesias o con Pedro Sánchez, como en el Orgullo; o defendiendo la unidad de España en la plaza de Colón", ha aseverado.Sí ha dejado claro que su formación "siempre" está "con la libertad y el progreso", preguntándose "por qué algunos no van el día que hay que defender al colectivo LGTBI y por qué otros no están cuando hay que defender la unidad de España".--EUROPA PRESS--