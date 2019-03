El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el vicepresidente de la

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este lunes a todos los partidos políticos que vayan "de la mano" para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, ya que considera que este asunto debería ser "transversal" e ir más allá de las ideologías para convertirse en "una causa de todos"."Quiero pedir a todos los líderes políticos que en este asunto vayamos de la mano", como "cuando España ha impulsado pactos de Estado" en ámbitos como la violencia machista, la lucha contra el terrorismo o el cambio climático, asuntos que "son transversales y no dependen de si eres socialista, liberal o conservador, son una causa de todos", ha manifestado.Así se ha pronunciado Rivera en rueda de prensa en Málaga junto al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín. Tras reivindicar el manifiesto de "feminismo liberal" presentado por Cs este domingo, ha recalcado que en materia de igualdad "no hay que dar pasos a la derecha o a la izquierda, hay que dar pasos adelante, juntos".Además, ha defendido que "ni los hombres ni las mujeres tienen que tutelar a las mujeres", sino que estas deben tener "libertad, responsabilidad y todos los derechos en igualdad de condiciones". En este contexto, ha pedido que no se promueva "una guerra de sexos absurda y antigua, como si fuera una batalla entre hombres y mujeres", porque los problemas que afectan a las mujeres solo se pueden solucionar "cuando toda una sociedad avanza conjuntamente".En su opinión, hombres y mujeres tienen que trabajar juntos para impulsar políticas que, por ejemplo, sirvan para "romper de una vez por todas la brecha salarial" que sufren las trabajadoras y que, a su juicio, se puede paliar con medidas a favor de la corresponsabilidad de padres y madres y la conciliación entre la vida laboral y familiar.BRECHA SALARIALRespecto a la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de alcanzar un pacto de Estado contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, el líder de la formación naranja ha señalado que el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "dijo que la brecha salarial no existía". En una entrevista en enero de 2018, Rajoy dijo que entre las funciones de los gobernantes no está la de "igualar salarios" de hombres y mujeres en las empresas.Según Rivera, aún "hay muchas mujeres que no pueden conciliar la vida laboral y la familiar o que no pueden montar un negocio porque hay muchas trabas", y la existencia de la brecha salarial "es un dato objetivo". "Queda mucho por hacer todavía para romper barreras y techos de cristal", ha concluido.Por eso, la Ejecutiva Permanente de Ciudadanos ha decidido "secundar y apoyar" la manifestación del próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, a la que asistirán varios miembros de la Ejecutiva nacional y cargos públicos del partido, según ha adelantado.En cuanto a la jornada de huelga convocada por los sindicatos, Rivera ha dicho que Cs respeta el derecho a huelga y la "libertad" de los cargos y trabajadores del partido "para ejercer ese derecho fundamental" sí así lo desean.EJECUTAR LOS FONDOS PÚBLICOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNEROPor último, ha arremetido contra el PSOE por la información según la cual el Gobierno de Susana Díaz dejó sin ejecutar, entre 2016 y 2018, 75 de cada 100 euros que debían haberse destinado a la protección y la asistencia a las víctimas de la violencia de género."Yo me comprometo a ejecutar el Pacto de Estado" contra la violencia de género "a nivel nacional, a que ese dinero vaya a las autonomías, que se sepa a dónde va, que le llegue directamente a las mujeres que lo necesitan y que ningún gobierno se lo quede por el camino", ha afirmado.