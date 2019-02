Rivera Ciudadanos periodistas málaga no ha leído el libro de Pedro Sán

El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha manifestado que no ha podido leer 'Manuel de Resistencia', el libro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha sostenido que con las "píldoras" que se están conociendo "lo mejor que puede hacerse es que lo lea todo el mundo"."Es lo mejor para los candidatos", ha apostillado Rivera al ser cuestionado por los periodistas en Málaga, donde ha recibido en el Colegio de Abogados el premio 'World Peace & Liberty Award' de la World Jurist Association."No he tenido tiempo de leer el libro de Sánchez, no sé si lo ha hecho él mismo; pero en todo caso no voy a hacer valoraciones; creo que las píldoras que están saliendo lo mejor que puede hacerse es que lo lea todo el mundo", ha finalizado.--EUROPA PRESS--