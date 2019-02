Rivera Ciudadanos lider partido formación naranja en Málaga canutazo a

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha lamentado que el PP "haya roto unilateralmente" el acuerdo de investidura con la formación naranja en el Ayuntamiento de Málaga capital, pese a que era una alianza "buena para la ciudad y que había funcionado". Sin embargo, ha señalado que los 'populares' "han incumplido el acuerdo y su palabra al preferir proteger a los imputados".Rivera se ha pronunciado así en Málaga este jueves, donde ha recibido el premio 'World Peace & Liberty Award' de la World Jurist Association, tras ser cuestionado por la decisión de Ciudadanos en el Ayuntamiento de romper el pacto de investidura con el PP después de que el juzgado haya llamado a declarar como investigados a los concejales 'populares' Francisco Pomares y Teresa Porras y al gerente de Urbanismo, José Cardador, por el caso de supuestas "injerencias políticas" en urbanismo, en concreto en la promoción Villas del Arenal."Cuando imputan a personas por corrupción habíamos pactado que se aparten de las listas y lo hemos hecho en muchas ciudades y comunidades autónomas; lamento que el PP haya roto ese acuerdo y haya preferido proteger a imputados que cumplir la palabra dada", ha indicado Rivera.No obstante, ha añadido que a las puertas de unas elecciones municipales el próximo 26 de mayo, los malagueños "decidirán en las urnas quién es el alcalde y si les parece bien o mal que los imputados estén sentados de concejales o gobernando o una política de limpieza donde la corrupción no tiene cabida".JUAN CASSÁPor otro lado, sobre el futuro del portavoz de Ciudadanos en la Casona del Parque, Juan Cassá, y si será el candidato a la Alcaldía de Málaga en las próximas municipales, Rivera ha emplazado al propio edil naranja y a la organización territorial."Estoy contento con el trabajo pero hay un procedimiento interno para que eso se decida; es sano que no sea el presidente quien tome la decisión, hay unos órganos internos que tienen que deliberar y debatir sobre ello", ha manifestado.Pese a ello, Albert Rivera ha asegurado que está "satisfecho" y ha añadido que en Málaga capital el grupo de Ciudadanos "ha hecho un buen trabajo, dando estabilidad a la ciudad, modernizando las políticas más antiguas del PP e innovando para que Málaga crezca".Ciudadanos ha anunciado ya que no cuenta en Málaga capital con el mínimo de 400 afiliados con seis meses de antigüedad y al corriente de los pagos para poder hacer primarias, por lo que esta decisión corresponderá al comité nacional.--EUROPA PRESS--