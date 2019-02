Rivera destaca la valía de Arrimadas pero sostiene que no elige a los candidatos y emplaza a las primarias de Ciudadanos

Rivera destaca la valía de Arrimadas pero sostiene que no elige a los

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha destacado la valía de la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, pero no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la también portavoz de la Ejecutiva nacional se presente a las elecciones generales del 28 de abril, incidiendo en que él no elige a los candidatos y emplazando a las primarias de su partido el próximo 9 de marzo.En Málaga, donde ha recibido el premio 'World Peace & Liberty Award' de la World Jurist Association, Rivera ha subrayado que Arrimadas es, "sin duda, la mujer mas importante, más valiente y más preparada de la política española y por eso ha ganado las elecciones en Cataluña", donde, ha dicho, hace "una magnífica labor" pese a que la labor del grupo parlamentario "la impiden los señores como Torra, que tienen cerrado el Parlament e impiden los debates".Así, ha sostenido que el próximo 9 de marzo son las primarias y la decisión de ser o no candidatos "es de cada uno". "No voy a ser yo quien hable mal, todo lo contrario, creo que es la mujer más importante, preparada y valiente de la política española", ha reiterado a los periodistas.Por eso, ha continuado el líder naranja, Arrimadas "es la portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y fue la candidata elegida por los militantes" pero, ha añadido: "En Cs no elijo yo a los candidatos, ni siquiera a mí mismo, hay primarias, tengo que respetar el proceso y hasta el 9 de marzo no se celebran".