Rincón de la Victoria apuesta por la igualdad real y efectiva en los actos del Día Internacional de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de marzo, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) ha organizado una serie de actos que tendrán como ejes centrales el empoderamiento de las mujeres y la lucha por la igualdad real y efectiva, según ha informado la concejala de Políticas Sociales, Igualdad, Mayores, Infancia y Mujer, Pilar Delgado Escalante."No podemos dar pasos atrás y debemos estar unidos y unidas dejar a un lado cualquier diferencia porque lograr la igualdad real requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas", ha apuntado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado.Marzo será el mes de la mujer en el municipio rinconero y contará con acciones como la jornada que se celebrará el martes 5 de marzo. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha organizado unas jornadas formativas bajo el título 'Haciendo visible el trabajo de las mujeres' que se desarrollarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento rinconero.De igual forma, el Área de Bienestar Social ha organizado para este mes de la mujer, un viaje a Cáceres, Trujillo y Mérida para el fin de semana del 15, 16 y 17 de marzo en el que participarán casi un centenar de mujeres de nuestro municipio.Con todo, el acto central será el viernes 8 de marzo, coincidiendo con la celebración internacional del Día de la Mujer. La Plaza Al Ándalus acogerá la concentración de vecinos, asociaciones y colectivos que se unan a esta jornada reivindicativa.Antes, en el pleno ordinario del próximo 27 de febrero, se llevará a aprobación de la corporación el manifiesto para que adquiera carácter institucional, en el que Rincón de la Victoria se une "a todas las mujeres de nuestro país para exigir que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se dote de más recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas".Desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria se impulsará "una sociedad realmente igualitaria, no cesando en nuestro empeño de implementar políticas de igualdad locales, en coordinación con otras administraciones y la ciudadanía", instando a los poderes políticos "a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva", ha explicado la concejala Pilar Delgado.De igual forma, se aprovechará estas jornadas de celebración reivindicativa para incidir en la presencia de las mujeres y las niñas en la Ciencia. El pasado 11 de febrero se celebró el día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el 25 de abril, el día internacional de las Niñas en las TIC.Según datos de la Asociación Mujeres Tech, de cada 1.000 personas licenciadas en ciencias en la Unión Europea sólo hay 29 mujeres científicas; en el sector digital y en el ecosistema de emprendimiento estas son menos de un 20 por ciento, y el número de ingenieras informáticas o programadoras en las Top 5 no supera el 15 por ciento.El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria también se volcará en luchar contra esta brecha. "Es nuestra obligación como institución asumir la responsabilidad de cambiar esta realidad utilizando los recursos necesarios para que la tendencia de relacionar lo*emocional con nuestras niñas y lo técnico con nuestros niños cambie radicalmente", según se recoge en el manifiesto 'Mujer, Niñas y Ciencia' que pasará por el pleno del miércoles 27 para su aprobación.Por ello, se declara que hay que sentar las bases para continuar trabajando, no sólo un 11 de febrero o un 25 de abril, sino trabajar transversalmente, día a día, los derechos de las mujeres y las niñas para trabajar en la brecha digital de género.