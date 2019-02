Recycled J, Nancys Rubias, Arnau Griso, Bely Basarte, Las Chillers y Break The Senses estarán en Selva Sonora

CARTEL SELVA SONORA

Recycled J, Nancys Rubias, Arnau Griso, Bely Basarte, Las Chillers, Break the Senses junto a los ya confirmados Fangoria, C. Tangana, Sofía Ellar, Despistaos y Airbag estarán el próximo mayo en Selva Sonora.Así, una jungla de sonidos emergerá el próximo sábado 4 de mayo en el auditorio municipal Cortijo de Torres de Málaga con la celebración de la primera edición de Selva Sonora, un festival dedicado a diferentes estilos de música que marcan tendencia, según han confirmado desde la organización.Desde las 13.00 hasta las 03.00 horas subirán al escenario artistas nacionales como de Recycled J, Nancys Rubias, Arnau Griso, Bely Basarte, Las Chillers, Break the Senses junto a los ya confirmados Fangoria, C. Tangana, Sofía Ellar, Despistaos y Airbag. Un total de 14.00 horas de música en directo.Las entradas están ya disponibles. Asimismo, el público también puede adquirir la entrada VIP, que contará con acceso directo al festival, una zona habilitada a la altura del escenario, promociones especiales en barra propia y acceso exclusivo a servicios.--EUROPA PRESS--