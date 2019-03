Málaga.- Festival.- '¿Qué te juegas?' presenta en el Festival de Cine

La directora Inés de León ha presentado su primer largometraje, 'Qué te juegas?', en el Festival de Málaga. Cine en español, "una comedia romántica que critica las comedias románticas". Los actores Javier Rey, Amaia Salamanca y Leticia Dolera, además de los productores María Luisa Gutiérrez y Gabriel Arias-Salgado también han estado presentes en la rueda de prensa celebrada en el Teatro Cervantes de Málaga.La película cuenta la historia de dos hermanos que lo único que tienen en común es el negocio familiar. Mientras Roberto tiene una idea para dar un giro revolucionario a la empresa, pero Daniela se niega a salirse de la visión tradicional.Ante esta situación, Roberto cree que su única solución es hacer que su hermana se enamore en menos de un mes para cambiar de idea. La estrategia no será sencilla de llevar a cabo, lo que provoca que comiencen a sucederse una serie de situaciones hilarantes en esta comedia romántica.La cinta es una encadenamiento de chistes con "algo que contar" de fondo, según ha explicado su directora. "Es una crítica divertida a las comedias románticas, pero también quería dar un mensaje sobre la ambición profesional y cómo los personajes deciden pasar por encima de sus sentimientos para lograr sus objetivos", ha comentado.De León ha definido la película como de "'trepidancia' cómica" debido al ritmo que marca en toda la cinta y con el que busca que la gente se mantenga "totalmente atenta" de principio a fin. "Me hace llorar de felicidad cuando la gente se está riendo y tiene que callarse porque viene otro chiste. Eso es lo que he buscado", ha dicho.Esa vis cómica que la directora trata de sostener a lo largo de toda la cinta se logra en buena parte gracias a los cameos y personajes secundarios, interpretados por "cómicos y amigos" de De León. "Quería que cada vez que los secundarios aparecieran en escena te rieras, que tuvieran su momento estelar y sus chistes. Es algo que pude conseguir gracias a gente que me ha apoyado en proyectos anteriores como Santiago Segura", ha explicado.La directora, que se ha mostrado muy emocionada ante la posibilidad de presentar su ópera prima en el Festival de Málaga. Cine en español ha dicho su "ilusión" sería "ganar el premio de público" porque que le guste a la gente le haría "llorar".De León considera "muy importante" la normalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, por eso la protagonista descubre que le gustan las mujeres. "Javier descubre que su hermana es lesbiana y en la película lo trato como algo normal porque creo que lo es", ha apuntado.Dolera, sobre cuyo personaje gira buena parte de la película, ha elogiado la forma de trabajo de la directora, a pesar de ser novel, y calificado como "una suerte" el participar en el largometraje. "Ya había trabajado con ella en webseries y cortos y me fascinó su capacidad de entrega y su energía", ha dicho.La actriz ha querido romper una lanza a favor de la mujer dentro del mundo de la comedia, donde considera que existen "muchos prejuicios" que se deben superar. "Visibilizar esto en el cine es muy importante, por eso me ha hecho mucha ilusión hacer de monologuista. Además, descubrimos una vis cómica de Amaia Salamanca que era desconocida", ha asegurado Dolera.Salamanca ha asegurado sentirse "muy a gusto" con su papel a pesar de que De León es "muy perfeccionista" porque considera que la directora lo tiene "todo muy claro en su cabeza" antes de comenzar el rodaje. "Trabajar con ella puede parecer duro porque quiere hacer que el proyecto sea lo mejor posible. Antes de que termines de darle una propuesta ya te ha dado el 'no', pero es porque sabe cuál es el resultado que quiere", ha comentado.Gutiérrez ha explicado que cuando De Inés se incorpora al proyecto ya llevaban "un año trabajando" en él, pero "el último toque" se lo dio ella. "Ha habido cambios bastante bestias en el guion: en un principio los protagonistas no eran dos mujeres y un hombre. Eso es cosa de Inés", ha explicado.La productora ha asegura que "siempre" hacen comedia porque es lo que les gusta, aunque la producción "no cambia" respecto a otros géneros. "La gente se piensa que hacer comedia es muy sencillo, pero no es así, es muy complicado que esté todo bien medido", ha dicho.Arias-Salgado ha matizado que "el guion original no tenía este punto de comedia" y era mucho más "tradicional", pero al ver el "potencial" de la cinta decidieron "subir el código de humor" para lograr el resultado final. "Estamos muy contento por lo diferente de la película, guste o no", ha puntualizado.--EUROPA PRESS--