Daniel Pérez, PSOE, en rueda de prensa

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha tachado de "despropósito" el nombramiento de Fernando Francés como secretario general de Cultura de la Junta de Andalucía y ha criticado que "su mayor éxito ha sido colocar el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) entre los museos más opacos de España".Así lo ha señalado Pérez, que ha respondido a las declaraciones realizadas por Francés en las que ponía en cuestión la gestión que se estaba realizando en el Museo de Málaga y en el Museo Picasso, "por no contar supuestamente con exposiciones temporales y no estar centrado en la figura del pintor malagueño, respectivamente"."Nada más lejos de la realidad, tenemos que evitar por todos los medios que el modelo de gestión de chiringuito que ha transformado Fernando Francés al CAC pueda extrapolarse a estos dos museos estrella de la ciudad", ha agregado.También Pérez ha lamentado que "una figura tan polémica y falto de transparencia" como Francés pueda estar al frente "de una responsabilidad tan alta en la Junta de Andalucía"."Son innumerables las polémicas en las que ha estado envuelto", ha apuntado Pérez que ha citado "algunas muy conocidas como su oposición en 2008 a la exposición del pintor valenciano Sorolla en el CAC, que fue un éxito de público, o sus tuits contrarios a la huelga general de noviembre de 2012 y a quienes tenían intención de manifestarse".En este punto, ha recordado "su amistad" con el artista francés Invader, "que en 2017 colocó 29 mosaicos, algunos de ellos en edificios considerados Bienes de Interés Cultural, y en otros de carácter privado sin contar con la autorización previa de sus propietarios".Así, ha recordado que "la Fiscalía de Medio Ambiente actuó interponiendo una demanda contra el artista francés y contra Francés por un presunto delito contra el Patrimonio Cultural y por el que actualmente se encuentra investigado y por tanto debería ser apartado de esta responsabilidad para cumplir el acuerdo en materia de corrupción que alcanzaron PP y Ciudadanos"."Por si fuera poco debemos sumarle la denuncia pública que realizamos desde el Grupo Socialista por el dinero recibido para la rehabilitación de fachadas de viviendas en pleno centro histórico, unas ayudas que debían ser concedidas para aquellas familias que vivan en la vivienda y no así para quienes darle un uso comercial o de apartamento turístico", ha señalado en un comunicado.A juicio de Pérez, "Francés no puede en ningún caso representar a nuestra ciudad. Por sus múltiples sombras en la gestión cultural, por sus intereses económicos y su falta de transparencia debería ser destituido y alejado de cualquier tipo de responsabilidad política o cultural", ha concluido.--EUROPA PRESS--