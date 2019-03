Málaga.- PSOE pone en marcha su comité electoral y se ve como la única

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado este viernes la puesta en marcha del comité electoral provincial, considerándose la "única fuerza progresista capaz de frenar a la derecha y la ultraderecha en la provincia".Así, ha mantenido un encuentro con los integrantes de este equipo que articulará la campaña electoral en Málaga para las elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo. "Málaga se juega mucho en las próximas elecciones generales. Las derechas y la extrema derecha ya han demostrado que son capaces de cualquier cosa con tal de llegar al poder. No les importa retroceder en derechos para la ciudadanía, ni poner en cuestión debates superados hace décadas", ha dicho."El PSOE tiene una gran responsabilidad en la siguiente cita electoral: presentarse como lo que es, la gran fuerza política progresista y de izquierdas representante de la mayoría social capaz de hacer frente a las derechas y al retroceso que suponen sus políticas", ha reiterado.A juicio de Ruiz Espejo, "el mayor enemigo de la España que queremos es la abstención, si la gente de izquierdas no va a votar, las derechas acabarán gobernando". Por ello, ha incidido en que los socialistas irán "pueblo a pueblo, calle a calle, casa a casa" para trasladar a la población que el actual es "un momento clave y que una baja participación puede llevar al país a una situación que no queremos."La derecha ha depositado en la desmovilización de la izquierda todas sus esperanzas, por eso nuestra prioridad será movilizar a nuestro electorado", ha afirmado, añadiendo que el PSOE hará "una campaña pegada al terreno, a los municipios y a la gente, será una campaña que mire a lo local, que tenga en cuenta a los colectivos y asociaciones que forman el tejido social de nuestra provincia y con los que podamos articular un frente común para desarrollar nuestras políticas", ha añadido.Para el dirigente socialista, la mayor fuerza del PSOE reside en el municipalismo, "y éste bebe de nuestras agrupaciones, presentes en la inmensa mayoría de los municipios". "Es la importancia de la militancia, de sus círculos de influencia y de las cuestiones que preocupan a los vecinos y vecinas de cada pueblo o ciudad son para nuestro partido la base sobre las que seguir construyendo el proyecto del PSOE en la provincia de Málaga, y más concretamente, la guía en esta campaña para las elecciones generales", ha detallado.En este sentido, ha dicho que apoyarán su acción electoral en alcaldes y alcaldesas, "figuras de gran prestigio en pueblos y ciudades y que encarnan en el ámbito más cercano los valores del socialismo". "Un buen resultado en las elecciones generales ayudará sin duda a que podamos repetirlo en las elecciones municipales un mes después", ha aseverado.UNA CAMPAÑA "DIRECTA Y DEL SIGLO XXI"Por su parte, el coordinador adjunto del comité electoral provincial, Rafael Granados, ha apelado a realizar una "campaña cercana, directa y del siglo XXI". "El PSOE desplegará, como hemos dicho, por la provincia de Málaga, una campaña centrada en el territorio, en el contacto directo con vecinos, vecinas, asociaciones y colectivos, fiel reflejo de nuestra vocación de ser correa transmisora de sus demandas e impresiones", ha dicho.La campaña se complementará con las nuevas tecnologías para tener una conexión más amplia con el electorado. "Estas elecciones generales nos brindan una oportunidad doble. Por un lado, debemos, como siempre, afianzar y volcarnos en nuestro electorado más tradicional, pero al mismo tiempo, es mucha la gente que en estos momentos encuentra en el PSOE la mejor herramienta política dada la compleja situación que atraviesa la política en nuestro país", ha aseverado.De ahí que haya apostado por ir "más allá y llegar a capas más amplias de la sociedad". "Ampliar nuestro mensaje y adaptarlo a otro tipo de personas, haciendo especial énfasis en las personas jóvenes, ya que son las que menos fidelidad presentan a la hora de votar en los diferentes comicios electorales", ha concluido.--EUROPA PRESS--