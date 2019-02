PSOE pide un 8 de marzo "de lucha frente a recortes en derechos" de mu

El portavoz municipal del PSOE y candidato socialista a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha llamado a que todas las fuerzas democráticas se sumen este 8 de marzo "a la lucha frente a las amenazas de recortes en los derechos de las mujeres proferidas por la extrema derecha de Vox".Así, ha reclamado que todos los grupos municipales presentes en el Ayuntamiento de Málaga "lleguen a un acuerdo de absoluto rechazo ante cualquier posicionamiento político que vaya en dirección de eliminar o minorar las medidas a favor de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres"."Este Día Internacional de la Mujer debe ser de repulsa total ante quienes niegan la existencia de la violencia machista, rechazan la existencia de la brecha salarial de género y pretenden decidir sobre cuándo las mujeres quieren o no ser madres", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que "no podemos tolerar unos ataques que van contra de alcanzar la igualdad real en todos los ámbitos y sentidos".A juicio de Pérez, "es inadmisible que Vox en el Parlamento de Andalucía pretenda obtener una relación detallada con los nombres, apellidos y número de colegiados, si lo estuvieran, de cada uno de los trabajadores de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores y por eso llevaremos su reprobación para que todos los grupos municipales se posicionen y muestren si están de acuerdo o no con lo que la extrema derecha pretende hacer"."Hablan de las denuncias falsas de mujeres víctimas de violencia de género cuando apenas suponen un 0,1 por ciento del total de las presentadas", ha recordado, añadiendo que "esta violencia que desde 2003 se ha cobrado la vida de 41 mujeres en nuestra provincia y que en 2018 cerró con 3.129 casos activos y 6.043 denuncias".En este punto, ha insistido en que "el terrorismo machista es una lacra que requiere un mayor compromiso presupuestario y la adopción de más medidas para acabar con él de una vez por todas".Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha detallado que en la moción que llevarán al Pleno de este mes pedirán de nuevo que todos los grupos municipales "se sumen a las reivindicaciones del movimiento feminista y las organizaciones sindicales y se realicen paros laborales de al menos dos horas por turno en cada centro de trabajo, uniéndose por supuesto a las diferentes movilizaciones y manifestaciones con motivo del 8 de marzo"."Es necesario que se sigan impulsando acciones positivas a favor de la igualdad entre mujeres y hombres con carácter transversal, para el desarrollo de las políticas públicas de nuestra Comunidad Autónoma", ha agregado.De igual modo, ha dejado claro que "no puede ser que se esté poniendo en tela de juicio el amplio consenso social alcanzado en esta materia y desde organizaciones de extrema derecha se tilde de 'feminazis' a mujeres comprometidas desde hace tantos años en la lucha por alcanzar la igualdad o hablen de supuestos chiringuitos a organismos y asociaciones que se desviven por defender a las mujeres"."Este gobierno de derechas en Andalucía se está apoyando en una formación que quiere volver al blanco y negro, a dejar a la mujer en una posición relatada respecto al hombre. Basta ya, no podemos permitir que siga ocurriendo. Las mujeres no somos moneda de cambio de nada ni de nadie", ha sentenciado.Por último Charo Cambil, vocal de la Asociación Cultural Mujeres 'Ciudad del Paraíso', en cuya sede ha tenido lugar el encuentro, ha criticado los pasos atrás que se están dando como consecuencia de la irrupción de la extrema derecha. "Tenemos que salir a la calle a manifestarnos el próximo 8 de marzo en defensa de nuestros derechos", ha concluido.--EUROPA PRESS--