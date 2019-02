Usuarios pasajeros viajeros metro de málaga personas ciudad movilidad

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha señalado tras el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación con el metro que los socialistas van a exigir que el proyecto de suburbano "no se ponga en riesgo tras el número de usuarios y la valoración que tiene de esta infraestructura"."2018 ha sido un año récord, es una apuesta por la movilidad y un medio de transporte referente para los malagueños", ha explicado Ruiz Espejo.Así, ha incidido en que los socialistas van a fiscalizar que se mantenga "el mismo ritmo" de obras y plazos, "para que el año que vienen llegue al centro de Málaga las líneas 1 y 2 hasta la Alameda Principal, no se puede dar ni un solo paso atrás tras desbloquearse", ha precisado."Nos preocupa el cambio de postura sobre el tramo hasta el civil, impediría que llegara hasta esta zona de la ciudad y pondría en riesgo el funcionamiento de todo el metro tras aceptar solo el criterio del PP, que se ha dedicado a bloquear este proyecto", ha criticado.Según Ruiz Espejo, la línea del metro de Málaga al Hospital Civil ya estaba en estudio y "cualquier cambio supondría tener que realizar nuevos estudios que ya habían sido realizados por el anterior gobierno de la Junta"."Estaremos vigilantes para que se mantengan las cifras de usuarios y la valoración, que se llegue al centro en el año que viene, que se mantenga el metro al Civil y que se lleve hasta el PTA", ha dicho, al tiempo que ha recordado que "la línea hasta el Hospital Civil no es incompatible con la línea al PTA, ya había este compromiso por parte del Gobierno de Susana Díaz", ha señalado.PUERTO SECOPor último, el dirigente socialista ha pedido a Ciudadanos que sea riguroso con proyectos como el Puerto Seco de Antequera (Málaga). "No se puede decir que el nuevo ejecutivo ha desbloqueado nada cuando ya se habían finalizado los proyectos e incluso se había empezado con la licitación del suministro eléctrico", ha explicado."Ciudadanos no ha hecho ni los nombramientos en los departamentos responsables, por eso los malagueños y malagueñas merecemos más rigurosidad del nuevo gobierno", ha advertido."También estaremos vigilantes para que se mantengan los plazos con este proyecto importante para la provincia y para el tráfico de mercancías hasta el Puerto de Algeciras", ha concluido.--EUROPA PRESS--