El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha exigido este jueves "respeto" a los profesionales y "trabajo en favor del prestigio de la sanidad pública",Asimismo, Ruiz Espejo ha criticado que tras pedir explicaciones al consejero de Salud y Familias del Gobierno andaluz, Jesús Aguirre, en el Parlamento sobre las declaraciones del delegado del ramo en la provincia de Málaga, Carlos Bautista, éste se haya "desentendido" argumentando que "se trataba de una conversación de carácter privado".Ruiz Espejo ha recordado que días después de ser nombrado en su cargo se hizo pública una conversación privada con sanitarios del delegado provincial de Salud en Málaga afirmando que no se podían llevar a cabo determinados relevos de directivos en la sanidad pública andaluza porque "hay tramas muy difíciles de desliar".Ha recordado, al respecto, que esto fue criticado por el PSOE de Málaga, que le pidió que demostrara la existencia de dicha "trama" o dimitiera. "Hablar de tramas en nuestra sanidad pública es una acusación muy grave. Han pasado las semanas y el delegado de Salud no ha hecho ni una cosa ni la otra", ha apostillado.Ante esto, Ruiz Espejo ha calificado de "decepcionante" que este jueves el consejero no haya mostrado "ni la más mínima disposición a tomar cartas en el asunto"."El nuevo Gobierno de las derechas parece que aún se encuentra en la oposición, y no entienden que verter estas acusaciones sobre los profesionales sanitarios supone un descrédito a nuestra sanidad pública", ha dicho.Además, el dirigente del PSOE ha asegurado que "estas acusaciones forman parte de la estrategia que ha puesto en marcha el Gobierno de PP y Ciudadanos y sus socios parlamentarios de la ultraderecha: el desprestigio de los servicios públicos para acabar justificando una posterior privatización o directamente su eliminación"."Lo de las tramas de profesionales sanitarios nos suena a esas listas negras a las que se han aficionado sus socios de Vox. Las listas negras para saber quiénes trabajan en la lucha contra la violencia machista o para saber quiénes trabajan en salvar a las personas que vienen a nuestras costas buscando un futuro mejor", ha añadido.Por último, Ruiz Espejo ha exigido al Gobierno andaluz "que respete a los profesionales de la sanidad andaluza y llame al orden a su delegado territorial en Málaga"."Alguien debe recordarle al delegado que lo han nombrado para mejorar a la sanidad en nuestra provincia, no para criminalizar a los profesionales que están al servicio de los malagueños. Si tienen pruebas de alguna trama o de algún delito, que acudan a la justicia o la inspección. Pero dejen de dañar el magnífico prestigio de nuestra sanidad pública", ha concluido--EUROPA PRESS--