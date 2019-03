PSOE inicia conversaciones con la oposición en el Ayuntamiento para presentar una moción de censura contra el PP

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha anunciado este martes que iniciará conversaciones con el resto de grupos de la oposición --Ciudadanos, Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito-- para presentar una moción de censura contra el PP y el alcalde, Francisco de la Torre.Después del "bochornoso" pleno extraordinario de la tarde del lunes, en el que se aprobó exigir la destitución de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares, y el gerente de Urbanismo, José Cardador, por el caso de supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto en la promoción Villas del Arenal; Pérez ha incidido en que "por responsabilidad, ética y regeneración" inician estas conversaciones.Pese a que ha admitido que "no es la mejor opción", a falta de 75 días para las elecciones municipales, el candidato socialista a la Alcaldía de Málaga ha subrayado que no pueden "amparar ni un minuto más la sombra de la corrupción en el Ayuntamiento de Málaga"."No me gustaría iniciar esta medida pero por ética, por regeneración y responsabilidad el PSOE se encontraría en la obligación de abrir conversaciones con el resto de grupos para una moción de censura en el Ayuntamiento de Málaga", ha sostenido en rueda de prensa."NO NOS PODEMOS QUEDAR IMPASIBLES"A su juicio, se está en una situación política en la Casona del Parque en la que "hay que ser valientes". "No nos podemos quedar impasibles", ha apostillado, dirigiéndose al resto de grupos de la oposición, especialmente a Ciudadanos, socio de investidura del PP y que rompió el acuerdo el pasado mes precisamente por la negativa de De la Torre de cesar a los ediles y al gerente de Urbanismo.Pérez ha lamentado la "actitud" del equipo de gobierno del PP y del alcalde en el pleno del lunes, "en el que se viviendo momentos muy tensos, que recuerdan a una época de cortijo y del gilismo y eso no se puede dar en la ciudad de Málaga"."Ciudadanos votó a favor de la moción del PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, donde aprobamos la destitución y dimisión de Porras, Pomares y Cardador y les digo que tienen que ser valientes y estar por la regeneración política", ha enfatizado Daniel Pérez.El socialista se ha dirigido no sólo al portavoz de Cs, Juan Cassá, de baja por paternidad, sino que ha considerado que los líderes de la formación naranja en Andalucía y España, Juan Marín y Albert Rivera, respectivamente, "tienen que tomar cartas en el asunto por la situación extremadamente grave, no amparar ni un minuto más la sombra de la corrupción"."Nos vemos obligados a dar un paso adelante y ver la posibilidad de poner en marcha una moción de censura sabiendo que no sería la mejor solución a falta de 75 días --para las elecciones del 26 de mayo-- pero la situación que se está dando, la falta de normalidad en el Ayuntamiento de Málaga, por los hechos en Urbanismo o la forma de negociar en la empresa Limasa, pone de manifiesto que después de 25 años del PP y de Paco de la Torre han confundido el Ayuntamiento con su chiringuito personal".En definitiva, según el candidato y portavoz socialista, que se sentará con todos los partidos políticos de la oposición, estos "tienen que quedar impasibles ante una situación sumisa o dar un paso adelante". "Esta situación de anormalidad no puede mantenerse ni un minuto más", ha concluido.--EUROPA PRESS--