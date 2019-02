Daniel Pérez y Salvador Trujillo, rueda de prensa del PSOE De Málaga

El portavoz del PSOE y candidato socialista a la Alcaldía de Málaga capital, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, que destituya de "manera inmediata" a los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, así como al gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), José Cardador, después de que el Juzgado número 8 de Málaga los haya citado a declarar como investigados en el caso 'Villas del Arenal'."Se trata de hechos de enorme gravedad que el alcalde ha estado obviando. Sin embargo ya han sido citados como investigados para el próximo 25 de abril y por tanto no pueden seguir un minuto más al frente de sus responsabilidades en el Consistorio", ha reclamado el dirigente del PSOE en un comunicado.Pérez ha anunciado que los socialistas tomarán "medidas al respecto en caso de que el alcalde no los cese, como ya anticipamos que nos personaríamos en el caso como acusación particular", recordando que los socialistas entregaron documentación a la Fiscalía "sobre las presuntas irregularidades cometidas en el seno de Urbanismo", tras lo que el fiscal presentó una denuncia "por los presuntos delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos"."La sombra de la corrupción no puede estar más tiempo sobre este Ayuntamiento. Lo que ha ocurrido en Urbanismo demuestra que en estos 25 años de gobierno del PP el alcalde ha transformado la GMU en un chiringuito", ha resaltado el dirigente socialista.Asimismo, ha dicho que desde el PSOE "no podemos tolerar que la imagen de la ciudad quede manchada por estas presuntas irregularidades". "Se trata de un caso muy grave y el alcalde no puede seguir mirando hacia otro lado y debe tomar decisiones de manera inmediata", ha concluido.--EUROPA PRESS--