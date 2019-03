Málaga.-PSOE exige a Cs que "cumpla" con su decálogo anticorrupción y

El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido a Ciudadanos (Cs) que "cumpla con su decálogo anticorrupción y facilite la moción de censura en el Ayuntamiento porque se trata de una cuestión de regeneración democrática ante las graves acusaciones y la citación judicial --en el caso de Urbanismo-- por presunta corrupción de los concejales Teresa Porras, Francisco Pomares y el gerente José Cardador".El grupo municipal de Ciudadanos ha afirmado tras anunciar el PSOE que inicia conversaciones con la oposición en el Consistorio para presentar una moción de censura contra el PP que "no conduce a nada este debate ahora". "No nos vamos a hacer un Pedro Sánchez --presidente del Gobierno-- en Málaga".Al respecto, Pérez ha recordado a Ciudadanos que "el 17 de marzo de 2017, Albert Rivera afirmó, precisamente en Málaga, que apoyaría el cambio en gobiernos municipales si en ellos había alguna sospecha de corrupción". "En Málaga dos concejales y el gerente de Urbanismo ya han sido llamados a declarar por hasta cuatro posibles delitos relacionados con la corrupción, hechos muy graves ante los que no pueden lavarse las manos", ha insistido el portavoz municipal del PSOE."La formación naranja es libre de hacer lo que quiera, ahora bien, si lo que va a hacer es ponerse de perfil, lo único que conseguirá es retratarse amparando la corrupción en el Ayuntamiento de Málaga, y eso será una pésima noticia para la ciudad y la democracia", ha criticado a través de un comunicado.A juicio de Pérez, después de que Cs haya desdeñado la posibilidad de apoyar la moción de censura en el Consistorio, la situación es un "absoluto error" porque supone "una ruptura total respecto a lo que siempre han defendido desde esta formación". Sin embargo, ha continuado, "las declaraciones del concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo no representan la posición real de Ciudadanos puesto que la decisión la decidirán Juan Marín y Albert Rivera".En este sentido, ha apelado a Rivera a "que se involucre y no permita que la sombra de la corrupción siga presidiendo este Consistorio. Así antes de las pasadas elecciones municipales afirmó que apoyaría el cambio en los gobiernos municipales si en ellos había alguna sospecha de corrupción. En Málaga, dos concejales y el gerente de Urbanismo ya han sido llamados a declarar por hasta cuatro posibles delitos relacionados con la corrupción, hechos muy graves ante los que no pueden lavarse las manos", ha señalado.Por último, ha recordado que a nivel provincial el portavoz municipal de Cs, Juan Cassá, y el presidente de los 'populares' malagueños, Elías Bendodo, firmaron en 2015 un acuerdo "que fijaban la corrupción como elemento central, apartado que si se incumplía era motivo de ruptura inmediata"."Después de 25 años de Partido Popular y con un gobierno absolutamente desgastado y corrompido, Ciudadanos debe dejar su posición tibia y posicionarse con las formaciones que queremos una Málaga transparente y sin rastro de corrupción", ha concluido Pérez.--EUROPA PRESS--