Málaga.-PSOE dice que BOJA "sigue vacío de iniciativas" para Málaga mi

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha lamentado este jueves que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "sigue vacío de iniciativas para la provincia de Málaga mientras el Gobierno andaluz de derechas se dedica a mentir sobre la Ley de Dependencia"."Al Gobierno andaluz se viene a gestionar, no a politizar la sociedad", ha afirmado en rueda de prensa, al tiempo que ha añadido que "a eso se tienen que dedicar PP y Ciudadanos sobre todo con una Ley de Dependencia que sufrió el mayor recorte de su historia con el gobierno de Rajoy cuando se negó a financiar al 50 por ciento este derecho junto a las Comunidades Autónomas".Además, ha afirmado que, "bajo ningún concepto en Andalucía puede venir ahora el presidente de la Junta, Juanma Moreno, también exsecretario de Estado que dio de baja a las cuidadoras no profesionales de la Seguridad Social, a dar lecciones"."Tampoco --ha continuado-- su socio Ciudadanos, que junto al PP y a los independentistas catalanes dijeron que no a los presupuestos generales más sociales de los últimos siete años".Para Lima, con la "deuda" que el Estado generó con las Comunidades Autónomas durante el mandato del PP, "se habrían podido atender a 105.000 dependientes en Andalucía".En este sentido, ha resaltado que en Andalucía destina al día 3,3 millones de euros al día a este concepto, "somos el 30 por ciento de todos los dependientes de este país, estos son los datos", ha aseverado."También pido a Elías Bendodo que se ponga de acuerdo con su consejero cuando habla de las cuentas de la Comunidad Autónoma. Las cuentas no hay que auditarlas porque hay una intervención y un tribunal de cuentas que fiscaliza esos números, nos sorprende el grado de trilerismo que se están dando con tal de retrasar los presupuestos autonómicos, no lo ponen ya encima de la mesa porque lo dejarán hasta junio cuando pasen las elecciones", ha lamentado.Por último, ha señalado que "no quieren destapar los recortes en sanidad o educación, por eso tiene el PP y Ciudadanos que ser responsables y plantear medidas que se merecen los andaluces. Que gobiernen para todos y dejen de hacer política partidista", ha concluido--EUROPA PRESS--