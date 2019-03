Málaga.- PSOE critica que "la prórroga" de Limasa "ha costado ya más d

El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado que la prórroga de Limasa aprobada por el alcalde, Francisco de la Torre, "ha costado en los dos últimos años más de 25 millones a todos los malagueños"."Su inacción respecto al futuro de la empresa de limpieza y su empecinamiento en no respetar los derechos adquiridos por los trabajadores de Limasa y reconocidos en diferentes sentencias judiciales, está ocasionando un grave perjuicio al conjunto de la ciudad, que ve cómo cada año tiene que pagarle más de dos millones de euros en concepto de canon de compensación a las tres empresas privadas propietarias del 51 por ciento del accionariado", ha criticado Pérez.En este punto, ha recordado que el pasado año los malagueños "tuvimos que suplir la incompetencia del alcalde pagando de nuestros bolsillos 13 millones de euros para tapar el déficit de Limasa", un déficit, ha dicho, "que es responsabilidad exclusiva del alcalde que, una vez finalizado el contrato en abril de 2017, debió haber procedido a la municipalización de la empresa, tal y como le estábamos insistiendo desde el Partido Socialista".Pérez, que ha realizado una visita al distrito de Ciudad Jardín en compañía de la Asociación Cultural de Mujeres Jazmín, de la barriada de Mangas Verdes, ha advertido de que "con su actuación, De la Torre no sólo ha generado un agujero en los bolsillos de la ciudadanía sino que ha provocado que esta ciudad se gaste casi 100 millones de euros al año, como ocurrió en 2018, en limpieza sin que haya servido absolutamente para nada".En este sentido, ha vuelto a criticar "la falta de limpieza es el principal problema para los malagueños y malagueñas, tenemos una de las ciudades más sucias del país y los vecinos ven cómo sus barrios se tiran semanas sin baldearse"."Nuevamente aparece la figura de Teresa Porras, la concejala responsable de Limasa, que no sólo ha sido incapaz de solucionar el problema con la limpieza sino que bajo su mandato hemos tenido conocimiento cómo el gerente de esta sociedad, Rafael Arjona, ha intentado llegar a un pacto de silencio para mantener la heredabilidad en los puestos de trabajo de una hipotética empresa de limpieza completamente municipalizada", ha señalado Pérez, que ha vuelto a exigir al alcalde que su destitución y la del propio Arjona.Para el portavoz municipal socialista, "Málaga necesita un servicio de limpieza de calidad, con una Limasa completamente municipalizada", ha dicho.A su juicio, ello, "permitiría ahorrarnos unos 12 millones de euros que podrían ser invertidos en la modernización de la maquinaria y la contratación de más personal, que podría dedicarse al adecentamiento de los barrios, las zonas que conforman la 'Málaga olvidada' que ha creado Francisco de la Torre en estos 25 años de gobierno del PP en la ciudad".Pérez ha dicho que es "fundamental proceder a la segunda modernización, tras la primera acometida por el gobierno de Pedro Aparicio a partir de la aprobación del PGOU de 1983"."Una transformación de Málaga --ha continuado-- que debe venir de sus barrios, de las inversiones en los distritos que han sido castigados por el gobierno del PP en Málaga cuyos representantes, como lo son Porras o Pomares, se encuentran señalados por la sombra de la corrupción. Creemos en un Málaga transparente, donde las sospechas de las irregularidades no tengan cabida alguna".Por su parte, la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez ha alabado la labor que realizan desde asociaciones como Asociación Cultural de Mujeres Jazmín en la labor de conservación de tradiciones típicamente malagueñas como el baile de maragatas o de realce de barrios como el de Mangas Verdes."Zonas como la barriada de Mangas Verdes sufren constantes problemas de falta de seguridad ante la evidente falta de efectivos de la Policía, enormes problemas de suciedad y presencia de ratas y la dificultad de acceso de los vecinos y vecinas al transporte público como consecuencia de la orografía. Sus demandas son razonables y merecen una solución por parte del Ayuntamiento", ha concluido.--EUROPA PRESS--