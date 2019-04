Málaga.-PSOE critica "pésima gestión" de alcalde de Pizarra al acumula

El portavoz socialista en Pizarra (Málaga), Juan Antonio Gutiérrez, y la portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia García, han criticado este miércoles la "pésima gestión" del alcalde de esta localidad, Félix Lozano, asegurando que "acumula casi medio millón de euros en facturas fuera de presupuesto".Según Gutiérrez, el interventor del Ayuntamiento de Pizarra lleva emitidos casi 80 reparos "de ilegalidad" sobre la gestión del alcalde 'popular' del municipio en un plazo de unos cinco meses, "unos reparos que suponen una cuantía para las arcas municipales extra de más de 460.000 euros"."Casi todos estos gastos son gastos innecesarios", ha dicho, explicando, al respecto, que "en su mayoría son en partidas de festejos y tradiciones, casi todo para iluminación, para alquiler de equipo de sonido y para pago a proveedores de temas de festejos y, sin embargo, nuestro alcalde no paga la luz del centro social de Zalea y los mayores tienen que dar clases al sol porque no pueden enchufar una estufa".En este punto, ha recordado que el PSOE solicitó en el mes de febrero todas la facturas registradas en las partidas de festejos "y a día de hoy "no nos han informado"."Estamos seguros de que habrá más reparos de aquí al final de mandato y aunque no haya plenos ordinarios seguiremos pidiéndolas, porque tenemos constancia de la gran cantidad de facturas registradas sin consignación presupuestaria que existe en nuestro ayuntamiento, lo que supondrá un incremento de la deuda municipal", ha advertido.Por ello, ha lamentado que la gestión del PP "prioriza los gastos en fiestas y sin embargo no invierte en bienestar social para los pizarreños y las pizarreñas y en empleo".Por su parte, la portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Antonia García, ha criticado la "pésima" gestión que está llevando a cabo en Pizarra el alcalde y también diputado provincial del PP, Feliz Lozano. De esta forma, ha lamentado que se hayan contratado servicios y después no haya habido crédito para poderlo pagarlos."El Ayuntamiento de Pizarra lleva con los presupuestos prorrogados desde 2017 por la pésima gestión de su alcalde y de sus socios de IU. Ese presupuesto de 2017 ascendía a 6,8 millones de euros y lo gastado fuera de presupuesto se sitúa en torno al ocho por ciento", ha continuado, al tiempo que ha recordado que en "un municipio con un presupuesto de 6,8 millones la deuda ya está por encima de los cuatro millones de euros".Para García, "la pinza PP e IU para desalojar del gobierno municipal al PSOE, que fue el partido que ganó las elecciones, está llevando a Pizarra a la ruina". "Pizarra necesita un cambio y ese cambio sólo puede venir de la mano del PSOE y su candidato Juan Gutiérrez", ha concluido."REPAROS PARA EL PROGRESO DEL PUEBLO", SEGÚN EL ALCALDEEl alcalde de la localidad ha salido al paso de las críticas de los socialistas, que ha considerado "totalmente electoralistas" y ha recordado que si realizara "un histórico de los reparos levantados durante la etapa del PSOE se llevarían una sorpresa".Así, ha explicado que desde 2012 hay que dar cuenta de los reparos en el pleno", incidiendo en que cualquier alcalde de la provincia hace levantamientos de los reparos de Intervención: "Muchas veces no nos queda otra para poder seguir mejorando el pueblo, su actividad y el progreso".Félix Lozano ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que en el pleno del pasado lunes ya contestó al PSOE sobre estos reparos y ha asegurado que, aunque sería mejor no tener que hacerlos, son para actuaciones "del día a día". Muchos de ellos, ha agregado, "son para la Policía Local, para las jornadas extraordinarias"."Tenemos deficiencias de personal y son para seguridad, para poder cubrir turnos", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que le preocupa más la seguridad en su municipio que el hecho de levantar reparos de Intervención para hacer frente a las horas extraordinarias de los agentes.También ha informado de que muchos de los reparos tienen que ver con los monitores de las escuelas deportivas de Pizarra. Así, ha señalado que antes la piscina tenía una gestión externalizada pero, tras un incumplimiento de contrato, el Ayuntamiento la asumió. En este sentido, Lozano ha apuntado que levanta esos reparos para que los monitores que atienden a los menores puedan cobrar sus salarios, asegurando que en el presupuesto del municipio ya se incluirá una partida para la piscina, que será municipal; y las actividades deportivas.El regidor, ha añadido, levantó reparos igualmente sobre la zona del Olivar, recordando que la empresa Probisa, "durante el gobierno socialista, generó una deuda de 750.000 euros y esta zona estaba bloqueada y hemos hecho un desbloqueo importantísimo"."El PSOE tiene la cara muy dura, se está pagando esa deuda", ha dicho, añadiendo que se alcanzó un nuevo acuerdo para que en esa zona se puedan urbanizar los viales donde se sitúan viviendas. Otros reparos son a la bolsa de empleo aunque ha admitido que sería mejor "no tener que hacerlos". "Muchas veces tengo que tomar una decisión para que el pueblo mejore, para que tenga más seguridad, para que los monitores deportivos cobren. 