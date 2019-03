Málaga.-28A.- PSOE asegura que "seguirá gobernando" tras el 28A para "

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este viernes que los socialistas "seguirán gobernando tras el 28 de abril para avanzar en las medidas sociales que España necesita".Ruiz Espejo, que ha estado acompañado por la senadora Marisa Bustinduy, ha recordado que "en menos de un año el Gobierno del PSOE está haciendo más por este país que lo que el PP hizo en siete años de Gobierno" y ha destacado el "impulso social" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha realizado con la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que beneficiará a 4.400 malagueños".Entre otros, se ha referido al último decreto ley aprobado por el consejo de ministros de la pasada semana, que incluía, además, la mejora de las cotizaciones del 100 por ciento al 125 por ciento para 266.000 beneficiarios del subsidio, de los que 12.000, que lo cobraban de forma parcial, pasarán a cobrarlo de forma completa."En consecuencia, la medida tendrá un amplio efecto beneficioso para 380.000 personas, con una inversión total de 387,5 millones de euros, es la medida con mayor dotación presupuestaria, fue eliminada con el gobierno de Rajoy y ahora se ha recuperado con el PSOE", ha explicado.Ruiz Espejo se ha referido también a las medidas contra la pobreza infantil. Además, ha recordado que de forma adicional, se refuerza la contratación de personas desempleadas de larga duración, que supone una bonificación para impulsar la contratación indefinida de aquellas personas inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, a través de una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social."La bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social será de 1.300 euros al año durante tres años, incrementada en el supuesto de que se contrate a una mujer, que será de 1.500 euros, lo que supondrá una inversión total de 25,68 millones de euros para avanzar en la contratación indefinida, que sigue presentando datos muy bajos, especialmente en el caso de las mujeres", ha detallado.TURISMOEn relación con el turismo, ha dicho que "se apoya la prolongación de la actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de comercio y hostelería vinculados a esta actividad que estará dotada de 22 millones de euros". De igual forma, ha continuado, se recupera el Fondo Estatal para la Integración de Inmigrantes, "sin dotación presupuestaria durante el gobierno de Rajoy". "La inversión de la misma es de 70 millones de euros", ha apuntado.Por último, se ha referido a la obligatoriedad del registro de jornada. "Con ello, se lucha contra la precariedad laboral y se facilita el control de la inspección de trabajo y de la resolución de discrepancias en cuanto a la jornada y, en consecuencia, sobre el salario", ha destacado."Estos son solo algunos ejemplos de cómo la igualdad, la mejora de la situación de los trabajadores y trabajadoras y la justicia social son señas de identidad del PSOE mientras vemos cómo representantes del PP se pasean por nuestra provincia activando una vez más la campaña del miedo, no es nada nuevo", ha concluido.Por su parte, Marisa Bustinduy se ha referido a otras medidas adicionales como el incremento de las cuantías mínimas de la pensión contributiva de incapacidad permanente total para menores de 60 años."Es una medida justificada en la imposibilidad de reincorporarse al mercado laboral que en muchos casos han sufrido los trabajadores afectos de una incapacidad permanente total", ha explicado, al tiempo que ha señalado que las cuantías suben en 6.991 euros en los supuestos de cónyuge a cargo y unidad económica unipersonal y 6.930 euros en los casos de cónyuge no a cargo, con un coste total de 25,27 millones de euros."También se reducen en un 14,6 por ciento las cuotas para los trabajadores encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, durante la situación de inactividad", ha detallado.Ha precisado, en este punto, que "la mayoría de beneficiados estarán en Andalucía y Extremadura, así se refuerzan las medidas que se habían adoptado al objeto de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización a la Seguridad Social, para lo que se destinará 42,21 millones de euros".Al respecto, también se ha referido a la posibilidad que se ofrece a las empresas para transformar contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social en contratos indefinidos, incluidos los fijos discontinuos."Esta bonificación se incrementa en el caso de las mujeres, lo que permite luchar contra la brecha salarial", ha avanzado. "Con ello, se busca promocionar la contratación estable en el sector, reduciendo un volumen de precariedad, que ha alcanzado niveles insostenibles", ha añadido, para lo que se invertirán 12,78 millones de euros.De forma adicional, se amplía el plazo de solicitud a cualquier momento del año de la situación de inactividad de artistas en espectáculos públicos y que se puedan incluir en el Régimen General cuando haya más de 20 días trabajados.JUVENTUDPor otro lado, en materia joven, ha dicho, se aumentan los beneficios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a todos las personas desempleadas menores de 30 años, volviendo a incluir ahora a los jóvenes entre 25 y 30 años.Además, la coordinación y seguimiento del Sistema Nacional de Garantía Juvenil dependerá del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Para financiar esta medida se mejorará la capacidad de absorción de recursos económicos del Fondo Social Europeo."Antes del 30 de junio, el gobierno del PSOE impulsará un Grupo de expertos y expertas para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, cumpliendo así con el compromiso asumido con los interlocutores sociales, que también está incluido en la Agenda del Cambio", ha manifestado.Para Bustinduy, "no es lo mismo que gobierne el PP a que gobierne el PSOE, hay incluso una actitud de desprecio por parte de la derecha que quiere echar por tierra un decreto que quiere recuperar derechos perdidos con el gobierno de Rajoy"."Los ciudadanos observan que un líder que aspire a ser presidente del Gobierno no tenga medidas para beneficiar a la ciudadanía y que lo único que propone es dar pasos atrás en el tiempo. Ante esto, el PSOE tiene muy claras sus prioridades y estamos dando buena cuenta de ello", ha concluido.--EUROPA PRESS--