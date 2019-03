Prisión para once detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en Ronda y Sevilla con 28 arrestados

Tribunales.- Prisión para once detenidos en un operativo con 28 arrest

Agentes de la Policia Nacional, en el marco de la operación denominada 'Pignus', desarticularon en Ronda (Málaga) un clan familiar dedicado al tráfico de drogas con ámbito de actuación en la localidad malagueña y en la provincia de Sevilla; operativo en el que resultaron detenidas 28 personas. El juzgado ha acordado el ingreso en prisión sin fianza de once de estos arrestados y con fianza para tres.De los detenidos, 22 personas lo fueron en el municipio rondeño y otras seis en las localidades sevillanas de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. Se les investiga por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.La investigación se inició a raíz de unas informaciones que apuntaban cómo una red familiar se dedicaría a la distribución de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, heroína, marihuana y hachís, en diversos enclaves de Ronda --Las Peñas, La Dehesa, El Barrio y el centro de la ciudad--, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.Las pesquisas efectuadas permitieron identificar a una pareja que hacía las veces de transportistas y quienes se trasladaban a Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra para abastecerse de sustancias estupefacientes. Fruto de las indagaciones se logró identificar a las personas que en Sevilla suministraban la droga que posteriormente distribuirían al menudeo.Entre los cabecillas de la trama destaca un histórico traficante de cocaína afincado en Alcalá de Guadaíra y natural de Ronda, han indicado las fuentes policiales.El pasado lunes 18 de marzo se realizaron once entradas y registros en domicilios de los investigados en Ronda, con la autorización del Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad. Como resultado, los agentes detuvieron a 22 personas y se incautaron de 469,3 gramos de hachís, 34,84 gramos de cocaína y heroína, 245 gramos de marihuana, así como 5.816,24 euros, un taser, un bastón estoque, un arma larga, tres vehículos y 52 teléfonos móviles.Asimismo, se llevaron a cabo tres registros en Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas, que conllevaron la detención de seis personas y la intervención de 6.787 euros, cinco armas largas --una con cañones recortados--, un arma corta, numerosa munición, cocaína y hachís en pequeñas cantidades y 16 terminales telefónicos.RESOLUCIÓN JUDICIALLos arrestados tenían un diferente grado de participación en el transporte, guarda y venta al menudeo de diferentes cantidades de cocaína y heroína. De los detenidos, dos personas, una en la provincia de Sevilla y otra en Ronda, fueron puestas en libertad por la Guardia Civil y deberán comparecer próximamente en sede judicial.Tras este operativo policial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda tomó este pasado miércoles declaración al resto de detenidas en el marco de esta operación contra el tráfico y venta de droga en esta localidad, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).Así, el juzgado decretó el ingreso en prisión, provisional, comunicada y sin fianza para once detenidos por un presunto delito contra la salud pública, agravada por la pertenencia a organización criminal y en algunos casos también por reincidencia. A algunas de estas once personas se les investiga, además, por un delito de tenencia ilícita de armas.Asimismo, el instructor decretó prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 8.000 euros para tres de los detenidos, en este caso investigados por la comisión de un delito contra la salud pública.También se acordó la libertad provisional para seis arrestados, con la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, prohibición de abandonar el territorio nacional y retención del pasaporte. Otras seis personas quedaron igualmente en libertad provisional, pero con la única obligación de designación de domicilio.Dos agentes resultaron heridos de carácter leve --uno de ellos recibió el impacto de una baldosa en un hombro-- en unos incidentes de alteración del orden público ocurridos en la tarde de este pasado miércoles en los exteriores de los juzgados de Ronda, mientras se producía la declaración de los detenidos.Así, la Policía Nacional ha indicado que medio centenar de personas increpaban a los efectivos policiales y "al objetivo de disuadir a la masa, los agentes realizaron dos disparos de salvas al aire".--EUROPA PRESS--