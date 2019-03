Prisión para el detenido en Sevilla por la muerte de un hombre en Málaga y arrojar el cuerpo después

Juzgados de Instrucción de Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido este pasado jueves en la zona de las Tres Mil Viviendas de la capital hispalense como presunto responsable de un homicidio en diciembre pasado en Málaga, cuando un joven fue localizado en la calle con signos de violencia.La juez atribuye un presunto delito de homicidio al arrestado, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han apuntado que el ingreso en prisión se produce tras pedirlo la Fiscalía. La causa la lleva el Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga.El detenido, de 31 años y nacionalidad española, ha sido puesto a disposición judicial este viernes en Sevilla, ciudad donde fue arrestado, por unos hechos que sucedieron el pasado 30 de diciembre, cuando la Policía Nacional recibió una llamada a las 06.45 horas informando de la localización de un varón sin signos vitales en la vía pública junto a un hotel de la capital malagueña.Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varios vehículos de la Policía Nacional. Las primeras gestiones determinaron que no se trataba de un atropello, ya que el cuerpo presentaba varias heridas por arma blanca en la espalda. La Policía Nacional inició entonces una exhaustiva investigación que determinó la presunta participación de dos personas, un hombre y una mujer.Se realizaron registros domiciliarios en los que se intervinieron distintas prendas de los implicados, se localizó el vehículo en el que trasladaron el cadáver y se analizaron las prendas que ambos implicados dejaron en la vía pública. Tanto en el vehículo como en las vestimentas dejadas en la calle, la Policía encontró restos de sangre.Una vez identificados, la Policía Nacional se centró en la localización de ambas personas, logrando ubicar el lugar donde estuvieron ocultos durante 20 días. La mujer fue detenida el pasado 24 de enero, decretándose su ingreso provisional en prisión, igual que ha ocurrido ahora con el hombre.En la detención del hombre intervinieron agentes de los grupos de Homicidios de Málaga y Sevilla, además de los GOES, localizándose al presunto homicida en un inmueble de las Tres Mil Viviendas donde permanecía refugiado.--EUROPA PRESS--