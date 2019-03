PP y PSOE de Mijas exigen explicaciones al alcalde ante el supuesto caso de espionaje en una empresa pública

Málaga.- PP y PSOE de Mijas exigen explicaciones al alcalde ante el su

Los grupos de PP y PSOE en el Ayuntamiento de Mijas han exigido este miércoles al alcalde de la localidad, Juan Carlos Maldonado (Cs), explicaciones por el supuesto caso de espionaje en la empresa pública municipal Mijas Comunicación, que ha sacudido a concejales del consejo de administración y a trabajadores de la misma.La investigación nace de las sospechas de la nueva directora de la empresa, quien trasladó a los miembros del consejo posibles robos de información y filtraciones, proponiendo al citado órgano la contratación de una auditoría informática a cargo de un perito judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a dicha investigación.Los consejeros de Mijas Comunicación del Partido Popular de Mijas, Lourdes Burgos, Mario Bravo y Marco Cortés han tachado lo sucedido, en declaraciones a los periodistas, "como un grave escándalo de espionaje", exigiendo al presidente de la empresa y del Ayuntamiento, que es el alcalde, explicaciones. Es más, han reclamado que "de confirmarse lo que se ha conocido Maldonado debería dimitir inmediatamente".Los 'populares' han reclamado al regidor que actúe de forma "inmediata y tajante para esclarecer lo sucedido", además de que extienda la investigación pericial informática abierta en Mijas Comunicación al resto de empresas y departamentos municipales del Consistorio.Lourdes Burgos ha mostrado su preocupación por lo sucedido y por la imagen que se da de la empresa y del Ayuntamiento en general; de ahí la necesidad de extender la investigación iniciada en Mijas Comunicación al resto de sociedades municipales, así como a todos los departamentos del Consistorio, "empezando por la Policía Local"."La gravedad de la información merece que Maldonado dé explicaciones y actúe de forma inmediata y tajante en el esclarecimiento de lo ocurrido, y, a la vez, ofrezca garantías de que no ha ocurrido en más empresas y departamentos municipales", ha subrayado."Demasiadas filtraciones. Demasiadas grabaciones ocultas. Demasiadas cosas raras en este mandato municipal, desde que Juan Carlos Maldonado detenta el sillón de la Alcaldía. Queremos explicaciones ya y vamos a llegar hasta el final", ha espetado Burgos."UNOS HECHOS EXTREMADAMENTE GRAVES"El portavoz del PSOE y candidato a la Alcaldía, Josele González, además de miembro de dicho consejo de administración, ha destacado, por su parte, su sorpresa por este supuesto caso de espionaje y ha pedido que se convoque una junta general de la empresa para que todos los concejales de la Corporación conozcan los hechos y no sólo el consejo. "Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros, ya que de confirmarse serían unos hechos extremadamente graves", ha enfatizado."Como miembro del consejo de esta empresa local no puedo darles información relativa a lo debatido en el marco de este porque todos sus miembros nos debemos al deber de sigilo", ha destacado, añadiendo que son "prudentes" y que apelan a la presunción de inocencia."Querríamos poner en valor y velar por el buen nombre de la empresa y sus trabajadores, que llevan años realizando un servicio público excelente en Mijas", ha sostenido, añadiendo que hay que esperar las conclusiones de la auditoría y una vez se cuente con el informe "propondremos que se tomen las medidas oportunas".Conversaciones de WhatsApp guardadas, teléfonos móviles pinchados, programas espías en los ordenadores o acceso por control remoto son algunos de los hechos de esta trama adelantada por eldiario.es y ABC.El caso se ha conocido después de que la nueva dirección de Mijas Comunicación enviara recuperar una cuenta de correo electrónico del anterior director, cesado en febrero pasado. Dicha cuenta se había borrado por lo que se encargó una auditoría para recuperarlo, detectándose ordenadores bajo llave y formateos.Al parecer, el volumen de datos archivados es bastante amplio y hay de trabajadores de la compañía y de los propios concejales del consejo de administración, al parecer excepto de una edil de Ciudadanos del citado órgano.--EUROPA PRESS--