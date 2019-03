El vicesecretario de Organización del Partido Popular de Málaga, Manuel Marmolejo, ha calificado de "vergonzosa" la actuación de la concejala socialista de Torremolinos Aida Blanes, tras conocerse que retiró sin autorización y sin pagar la multa un vehículo del depósito municipal "después de que hubiera sido trasladado hasta allí por estar aparcado en una zona reservada para la Policía y la Guardia Civil"; ante lo que ha exigido al alcalde, José Ortiz, su cese.Así, ha indicado que el informe policial "es muy revelador en cuanto a la soberbia y el despotismo mostrado por esta concejala, que si no es cesada de sus responsabilidades, estará siendo refrendada por el regidor".A juicio de Marmolejo, son muchos los motivos que justifican esta petición de cese, "que el alcalde tendría que haber adoptado motu proprio ante una actitud intolerable por parte de un representante público".La concejala asegura que aparcó en una zona habilitada por su asistencia como edil a un evento "y a tomar algo". Marmolejo se ha cuestionado sobre "qué eventos municipales hubo hasta tan tarde, ya que el último al que asistió acabó en torno a la media noche".En segundo lugar, Blanes hace referencia a una lista de vehículos autorizados "de la que aún no se sabe su existencia". "En cualquier caso, difícilmente se puede exigir a la Policía que constantemente revise ese listado cada vez que retira un vehículo, siendo más fácil que la concejala aparque donde realmente se puede, y no en un reservado para la Policía y la Guardia Civil", ha opinado.Respecto al traslado de la edil al depósito municipal, "entendemos que fue un gesto de buena voluntad y siempre para facilitar que la dirigente socialista abonara el servicio de grúa y la multa; algo que se negó a hacer esa misma noche, asegurando que se iba sin pagar y que ese no era su problema". La concejala abonó esas tasas al día siguiente, "quizá por el intento de Ortiz de tapar este escándalo".Asimismo, según el PP, "se comete una irregularidad respecto a la retirada del vehículo, ya que no es propiedad de la concejala sino, al parecer, de un familiar, por lo que hubiera hecho falta autorización previa del propietario acompañada de la documentación correspondiente".En cuanto a la alegación de Blanes de que el sitio donde aparcó es donde lo hace habitualmente cuando tiene eventos oficiales, "ratifica una actitud muy criticable por parte de la concejala, ya que entendemos que de forma puntual y en su faceta institucional se vea obligada a estacionar allí; pero el problema es que no estamos hablando de aparcamientos reservados para uso oficial, sino de plazas reservadas para Policía y Guardia Civil"."Se mire por donde se mire, la actuación de Blanes es muy cuestionable e impropia de lo que debe ser un representante público", ha reiterado el dirigente del PP, quien ha asegurado que si el alcalde del PSOE no la cesa "estará avalando esta forma de actuar; dando un ejemplo pésimos a los vecinos, que en un caso similar no se atreven, ni se les pasa por la cabeza, sacar a las bravas un vehículo del depósito municipal y despachándose con un 'no es mi problema' cuando le piden que pague la multa"."Esperamos que el alcalde tome cartas en el asunto y deje de esconderse mientras su equipo de gobierno se descompone y da claros síntomas de lo que ha sido siempre: un grupo de personas que no entienden la importancia de ser un representante público y que miran más por sus intereses personales que por los de la ciudad", ha concluido.--EUROPA PRESS--