El PP en la Diputación de Málaga reclamará en el pleno de este próximo martes un apoyo a la Proposición de Ley Orgánica contra la okupación y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, registrada el pasado 31 de enero en el Congreso.Así, el portavoz 'popular' en la institución, Francisco Oblaré, presenta esta iniciativa en la que incide en que el de los okupas es "un problema alarmante y creciente", por lo que reclamarán a las fuerzas políticas de la institución que aprueben esta iniciativa 'antiokupa', "pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado por estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas".Entre las medidas propuestas está el que la Policía podrá desalojar de la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo exprés de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años."De aprobarse, evitaría situaciones como la del Patio Maravillas en Madrid o que se produzcan hechos tan lamentables como el ocurrido el 5 de enero en Badalona, donde tres vecinos murieron a consecuencia de una sobrecarga eléctrica provocada por un pinchazo ilegal de los okupas", recuerda en la moción, consultada por Europa Press.Según el PP, hay ayuntamientos que, "lejos de promover una política efectiva de vivienda, se dedican a consentir una usurpación de la propiedad que no es justificable en ningún caso, puesto que es una ilegalidad en contra del derecho constitucionalmente reconocido de la propiedad"."No puede ser que estas políticas de cambio se basen en considerar la ocupación ilegal como una situación tolerable o admisible, como no lo es cualquier otra ilegalidad. Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa normativa en el Congreso de los Diputados", defienden los 'populares' en esta moción.En este punto, pese a que en la última década se han acortado sustancialmente los plazos judiciales para el desalojo de viviendas, "el problema de la okupación genera alarma en la sociedad española y el número de viviendas okupadas no deja de aumentar". Este fenómeno, añade la moción, "ha generado la instauración de mafias de la okupación y la utilización de muchos de estos inmuebles para actividades delictivas".Igualmente, la nueva normativa agiliza el proceso penal para juzgar esta delincuencia y modifica el proceso penal para juzgarla, modificando para ello la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado. De igual manera, indica la moción, amplía la reforma de los procesos civiles, aprobada en junio de 2018, para que las personas jurídicas propietarias de viviendas o poseedores legítimos puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de sus casas.La nueva normativa, de aprobarse, facultará también a las comunidades de propietarios, cuando los okupas realicen actividades prohibidas, molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal. Además, considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando sea la persona un okupa ilegal, modificando para ello la Ley de Bases de Régimen local.DEFENSA DE LA TAUROMAQUIAEl PP llevará también una moción al pleno del martes de defensa de la tauromaquia, reconociendo su "valor estratégico" al contribuir a la "creación y mantenimiento del empleo, frenar la despoblación rural y al crecimiento económico", así como con la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento genético de una raza, el toro de lidia".En su documento piden, igualmente, que se reconozca a la misma como una manifestación artística "imbricada en la cultura y tradiciones españolas y como una seña de identidad de España que debe ser respetada y protegida".Instarán al Gobierno a impulsar un plan nacional con medidas para fomentar y proteger la tauromaquia y que impulse la investigación y la innovación en este sector.--EUROPA PRESS--