Olivar en pendiente

El PP en la Diputación de Málaga instará en el pleno al Gobierno central y, en concreto, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a que "defienda los intereses del sector agrario" de España, y por ende, los de Andalucía y Málaga, planteando "todas aquellas enmiendas necesarias para que no haya recortes en la financiación de la Política Agraria Común (PAC)".De igual modo, en la moción urgente que presenta al pleno el PP en el ente supramunicipal proponen instar al Gobierno socialista y a su Ministerio de Agricultura a que "planteen aquellas enmiendas que se consideren necesarias para el proyecto de la PAC" para, entre otros, la incorporación de jóvenes y mujeres a la agricultura y la ganadería, a la dirección de empresas y cooperativas agroalimentarias; para combatir el fenómeno del despoblamiento en el mundo rural, y para apostar por la innovación, la investigación y el uso de las tecnologías de la información en la modernización de explotaciones y regadíos.En la moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP recuerda que los principales actores del sector agrario "han mostrado su preocupación por la reducción del presupuesto de la PAC", que se prevé en 365.000 millones de euros, "lo que supone una disminución del cinco por ciento para el próximo periodo 2021-2027 respecto al periodo actual".De igual modo, han recordado que representantes del sector insisten en la necesidad de hacer "una reforma coherente y consistente" que garantice el modelo económico del que "vive un importante número de personas", y que emplea, según precisan, a más de 2,7 millones de trabajadores y supone el once por ciento del PIB, el ocho por ciento en Andalucía, donde el sector representa el diez por ciento del empleo.Por ello, la PAC se concibe como "un imprescindible" para mantener este "motor económico" que exporta por valor de más de 500.000 millones de euros y que en toda la UE genera 25 millones de empleos, además de paliar la amenaza del despoblamiento de zonas rurales.En este sentido, desde el PP han mostrado "preocupación" porque el Gobierno "no se ha posicionado contra el recorte de 2.500 millones en la actual propuesta de financiación de la PAC para 2021-2027, y, en especial, tras conocer que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lleva al Consejo de Ministros la posición española, que no es negociada con las comunidades.A juicio de los 'populares', el Ejecutivo "ha generado incertidumbre en la negociación de la PAC", y han añadido que el propio presidente, Pedro Sánchez, ante esta "preocupante amenaza para el sector", ha dejado claro, en su primera intervención sobre la PAC, que "le preocupa más el efecto antieuropeismo en el mundo rural tras las próximas elecciones europeas que aportar ideas para la PAC, que vengan a tranquilizar al sector". Así, han criticado que Sánchez "se ha limitado a defender una postura de Gobierno sin novedades".Además, han agregado que "el temor" por la "postura del Gobierno" en la negociación de la PAC se ve avalada tras conocerse que desde el Ejecutivo no se ha presentado ninguna enmienda a la propuesta de reforma de los reglamentos PAC 2021-2027, algo que "sería un gravísimo error" porque las enmiendas fueron "determinantes" en la última negociación y "ahora nos encontramos en un momento clave para definir la PAC que queremos para España".Por ello, desde el PP consideran que la agricultura es "la mejor manera de mantener el medioambiente y desarrollo rural, evitando el desierto en muchas zonas de España además de luchar contra el cambio climático y la desplobación", han concluido.--EUROPA PRESS--