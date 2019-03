PP en Diputación pide a la Agencia de Seguridad Aérea estudiar la viabilidad de una zona de vuelo en Abdalajís

El grupo del PP en la Diputación de Málaga pedirá en el pleno del martes a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y al resto de autoridades y organismos aeronáuticos que estudien la viabilidad técnica de una zona de vuelo en el municipio malagueño de Valle de Abdalajís, buscando soluciones para compatibilizar la actividad deportiva de vuelo libre con la actividad comercial del aeropuerto malagueño.En la moción, consultada por Europa Press, se recuerda que Valle de Abdalajís tiene una larga trayectoria y es lugar de práctica habitual de vuelo libre en la provincia desde finales de los años 70. De hecho, es habitual la llegada de pilotos de toda Andalucía, del resto de España así como del extranjero, considerándose "la capital del vuelo", con más de 12.000 usuarios anuales.Esta práctica, de hecho, es "esencial" en la oferta turística de este municipio, con un impacto económico superior a los 800.000 euros, "nada desdeñable para una localidad de 2.577 habitantes según los datos a 31 de diciembre de 2018".Pese a esa importancia, la actividad no está regulada al existir un espacio aéreo controlado perteneciente al denominado CTR del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en el cual quedan limitadas las operaciones de vuelo si no cuenta con la autorización de las respectivas autoridades aeronáuticas."Este hecho impide que la actividad de vuelo libre se continúe desarrollando con seguridad, al mismo tiempo que detiene todos los esfuerzos realizados durante décadas por el Ayuntamiento de Valle de Abdalajís, administraciones supramunicipales y los diferentes empresarios locales y clubes de vuelo, en aras de una constante mejora de la actividad", lamenta el PP en la moción.Desde 2015 se han mantenido reuniones para abordar posibilidades y procedimientos de cara a la autorización de la actividad en ese espacio aéreo controlado, sin embargo, en la última reunión de hace un año se estableció que se debía redactar una solicitud propuesta a la AESA.En dicha propuesta se ha hecho un análisis preliminar de las posibles afecciones que podrían existir entre la zona de vuelo libre de Valle de Abdalajís y las operaciones aéreas del aeropuerto de Málaga "y se ha concluido en este primer análisis que la actividad de vuelo libre no provocaría ninguna afección o limitación al tráfico aéreo ni tampoco a las aerovías que discurren sobre la zona de vuelo".Se incluye, además, en la solicitud un conjunto de propuestas sobre la posible clasificación del espacio aéreo donde se incluye la zona de vuelo así como propuestas de gestión de la actividad que tienen por objeto ser punto de partida de las limitaciones y procedimientos que pudieran derivarse del análisis posterior realizado por la autoridad aeronáutica.Dichas propuestas tienen su base en la operativa de otras zonas de vuelo libre a nivel Europeo que se encuentran igualmente dentro de espacios aéreos controlados CTR.La solicitud se presentará a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para su estudio y tramitación, incidiendo en que la habilitación de la zona de vuelo, coordinada con otros usuarios del espacio aéreo, es "indispensable" por seguridad, insistiendo los 'populares' en la necesidad de que la AESA y otras autoridades implicadas busquen soluciones para compatibilizar la actividad de vuelo libre con la actividad comercial del aeropuero malagueño.--EUROPA PRESS--