Carlos Conde, portavoz del equipo de gobierno

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha criticado este martes, tras anunciar el PSOE que inicia conversaciones con la oposición en el Ayuntamiento para presentar una moción de censura contra los 'populares', "el afán, meramente electoralista" de los socialistas "para plantear ahora una moción de censura y destruir, cuando no han sido capaces de construir nada en toda la legislatura".Asimismo, Conde ha asegurado que el PSOE tampoco "han realizado críticas constructivas en beneficio de la ciudadanía, ni tan siquiera han sido líderes de la oposición, pese a ser la fuerza con más concejales fuera del gobierno".De este modo, Conde ha lamentado que "los socialistas se desdigan hoy de su planteamiento inicial", recordando, a través de un comunicado, que "hace menos de un mes afirmaban que no estaban en la línea de presentar una moción de censura, por lo que lo único que ha cambiado es que ahora ya estamos en precampaña"."Ahora --ha continuado Conde-- abren esta posibilidad, a dos meses y medio de las elecciones municipales, como medida desesperada para otorgarse visibilidad, cuando son los malagueños los que deberán hablar el 26 de mayo".El portavoz 'popular', no obstante, ha señalado que la moción de censura "es una herramienta constitucional", pero ha cuestionado "su uso meramente partidista para tratar de sobredimensionar el asunto de Villas del Arenal, ya que piensan que así pueden ganar votos". "Es obvio que Daniel Pérez --portavoz municipal del PSOE-- busca ahora, en un intento desesperado, liderar una oposición que nunca ha liderado", ha advertido."Pérez trata de mostrar una autoridad que no tiene, primero porque no se la han otorgado los malagueños con sus votos y, segundo, porque no ha sabido liderar a la oposición", ha añadido el portavoz del PP en el Ayuntamiento, al tiempo que ha criticado que "esta moción de censura no es más que otra 'performance' de las que nos tiene acostumbrados --Pérez--, muestra de su nerviosismo ante las elecciones".Por otro lado, ha expresado que "esta declaración de intenciones de Pérez, sin contar ni siquiera con los apoyos suficientes, pone de manifiesto que quizás los socialistas no confían en su capacidad para ganar unas elecciones, tratando de anticiparse con una moción de censura sin los votos necesarios".A juicio de Conde, "todo esto demuestra que es un candidato bisoño que, tanto en esta como en otras muchas cuestiones, no ha estado a la altura de un líder de la oposición", ha concluido.--EUROPA PRESS--