Trabajador de Limasa

La concejala responsable de Limasa, Teresa Porras, ha rechazado las críticas de IU Málaga para la Gente sobre "el saqueo" a las arcas públicas con la prórroga de Limasa. Al respecto, Porras ha afirmado que "se paga lo que se debe y no hay saqueo ninguno porque las cuentas están auditadas".Asimismo, la edil, en declaraciones a Europa Press, ha dejado claro que "las cuentas están auditadas" y ha añadido sobre las declaraciones de la coalición de izquierdas en relación con el informe del interventor; que "no es verdad".Ante ello, Porras ha asegurado que "el interventor no dice nada de eso. Hay un pliego de condiciones; con lo cual aquí saqueo ninguno porque todas las cuentas están auditadas como todas las cuentas municipales se auditan".Por otro lado, en relación con la municipalización, Porras ha dicho que "el único que tiene interés y el único que quiere municipalizar es el alcalde, Francisco de la Torre".A juicio de Porras, Málaga para la Gente "lo único que se dedican a hablar de siempre lo mismo: Es para tirarla --a Limasa-- por los suelos tanto a la empresa como a los trabajadores", ha advertido."Ellos para eso son los número uno", ha señalado, lamentando que cuando IU Málaga para la Gente "habla de Limasa es para destruir no para construir tanto a nivel de trabajadores como a nivel de empresa".Ha recordado, por tanto, que para llevar a cabo la municipalización se tiene que llegar a un acuerdo con el comité de empresa. "Cuando hablan de que yo visito los cuartelillos para hablar con la gente es que me parece a mi que es mi obligación; no creo que no sea obligación mía el hablar con los trabajadores y explicarles las distintas propuestas que hayamos hecho en el comité para que también las conozcan los trabajadores", mostrándose "encantada" de hablar con ellos y de "sacar cosas positivas que las estamos poniendo en marcha".Por tanto, ha pedido a la viceportavoz de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, que "trabaje alguna vez en favor de la empresa Limasa y aporte ideas para mejorar el servicio en lugar de destruir a la empresa y a los trabajadores y tirarlos por los suelos", ha concluido.--EUROPA PRESS--