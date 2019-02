Policía Local detecta 15.000 infracciones por el mal uso de zonas para personas con movilidad reducida

Tarjeta personas con movilidad reducida PMR málaga ciudad discapacidad

La Policía Local de Málaga ha detectado un total de 15.289 infracciones por el mal uso de espacios reservados a personas con movilidad reducida en los últimos cinco años en la capital dentro de la campaña de concienciación iniciada en 2014.La gran mayoría, un total de 14.553, han sido motivadas por estacionamientos en espacios reservados para Personas con Movilidad Reducida (PMR), seguida muy de lejos por estacionar en zona para estacionamiento de vehículos PMR sin tener visible la tarjeta que lo acredite con 215 y parar en rebajes de aceras para paso de obstaculizando su normal utilización con 210, según los datos aportados por la Policía Local.Las infracciones restantes se deben a estacionar en espacio reservado para estar personas sin que quede acreditado que en el vehículo se esté trasladando a una, con 116; estacionar en espacio reservado con una tarjeta que autoriza a una persona distinta de la transportada, con 48; o parar en zonas señalizadas para el uso exclusivo PMR, con 26, entre otras.Desde la Policía Local han incidido en que desde que se iniciara esta campaña al detectarse malos usos de las tarjetas de aparcamiento han sido retiradas cientos de ellas por esa utilización fraudulenta y se han remitido al Centro de Valoración y Orientación de Málaga, dependiente de la Junta de Andalucía, y que es el emisor de las autorizaciones para acceder a dichos espacios reservados.El uso ilegal detectado va desde duplicidades a favor de terceros, hasta falsedades documentales que incurren en lo penal, pasando por utilizaciones indebidas por personas no beneficiarias, siendo una de las infracciones que más se repiten la ocupación de estacionamientos PMR por vehículos conducidos por familiares de las personas que tienen asignadas las tarjetas, que aprovechan ese hecho para utilizarlas, no para trasladar a las mismas, si no en su beneficio personal, y, con ello, en detrimento de todas aquellas que verdaderamente lo necesitan, han lamentado desde la Policía Local en un comunicado.Así, han recordado que son las propias personas con movilidad reducida las principales agraviadas cuando no se hace un uso adecuado; de hecho, agradecen a la Policía Local su interés por que estas tarjetas y espacios se usen de forma rigurosa. Prueba de ello es que las 81 colectivos del ámbito de la discapacidad que componen la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible reconocieron la labor de los agentes otorgándoles una distinción en el año del 175 aniversario del Cuerpo.ACTUACIONES MÁS DESTACADASEntre las actuaciones más destacadas por la Policía Local de Málaga al respecto han enumerado que un hombre falseó un documento público usando la tarjeta de una persona fallecida años atrás, por lo que se le atribuyó la autoría de un delito de falsificación de documento público.En otra ocasión, los agentes indagaron sobre un vehículo que con frecuencia utilizaba los aparcamientos para personas con movilidad reducida y, al pedirle la tarjeta, les dijo que era de su padre al que iba a recoger, comprobando después que el hombre llevaba dos meses fallecido. Se le intervino la tarjeta y se le informó de que sería sancionada.Otra conductora aparcó en un espacio de estas características y dijo a los policías locales que la tarjeta era de su marido, que estaba en casa, y que ella había ido al centro a hacer compras y tomar café. En otro caso una furgoneta usaba una tarjeta, admitiendo el conductor que no sabía de quién era pero la usaba para aparcar mientras trabajaba y así no tener que buscar aparcamiento.Los agentes también se encontraron con un caso de un estudiantes cuya abuela le había facilitado su tarjeta "porque era muy difícil aparcar en la universidad". En otro caso, una persona utilizaba la tarjeta PMR que le había dado su pareja y que pertenecía a la madre de este, que estaba en esos momentos residiendo en Polonia.La Policía Local sorprendió a una mujer aparcando en un estacionamiento para personas con movilidad reducida y que les dijo que iba a recoger a su madre, cosa que comprobaron que no era verdad. En otra ocasión, interceptaron un vehículo y a su conductora por no pasar la ITV y llevar una PMR caducada y fotocopiada. Días después comprobaron que el titular de la tarjeta usó la original, que estaba caducada, denunciándole por ello.--EUROPA PRESS--