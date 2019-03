Podemos e Izquierda Unida acudirán juntos a las municipales en la capital como Adelante Málaga

Málaga.- 26M.- Podemos e Izquierda Unida acudirán juntos a las municip

Podemos e Izquierda Unida en la capital han llegado a un acuerdo para concurrir conjuntamente en la campaña electoral del próximo mes de mayo y lo harán bajo el paraguas de Adelante Málaga. La candidatura la encabezará el actual portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, al que acompañan como números dos y tres Paqui Macías y Nicolás Sguiglia (Podemos), respectivamente.El número cuatro de la lista es para la actual concejala de Málaga para la Gente, Remedios Ramos (IU), el cinco Micaela Jiménez (Podemos) y el seis José Antonio Carmona (IU), según han explicado ambas formaciones en una rueda de prensa este sábado.Los cuatro primeros candidatos han coincidido en señalar que el espacio de confluencia se mantiene abierto a la participación de ciudadanía o colectivos, "a todas las personas que quieren una Málaga distinta", ha comentado Remedios Ramos, quien también ha hecho un repaso al proceso que comenzó con las consultas a las bases y ha acabado con el mandado de militantes, simpatizantes y ciudadanía.Adelante Málaga funcionará en modelo tándem, similar al ya utilizado en las elecciones andaluzas, siendo Zorrilla y Macías las figuras más visibles del proyecto.Serán, además, coportavoces, ha explicado Sguiglia, que ha destacado la "generosidad y responsabilidad" con la que se están llevando a cabo los acuerdos. El próximo 23 de marzo se celebrará la asamblea constituyente de Adelante Málaga a la que se espera que acudan un gran número de representantes de plataformas, sindicatos, movimientos sociales o vecinos que ya han mostrado intención en participar en este proyecto.También se abrirán espacios en los barrios y distritos desde donde se construya "una ciudad mejor", ha señalado el representante de Podemos. El candidato a la Alcaldía por Adelante Málaga ha afirmado que el modelo de ciudad de estos últimos 24 años hace agua, con un alcalde agotado y sin proyecto.Prueba de ello, añade es que no ha desarrollado ni puesto en marcha la mayoría de los denominados proyectos estrella que ha ido anunciando en las sucesivas campañas electorales, tales como el del Campamento Benítez, el de los antiguos cines Astoria y Victoria o los terrenos de Repsol.Tampoco ha impulsado aquellos otros que corresponden a administraciones externas pero que dependen de la acción municipal, como la recuperación del río Guadalmedina o los Baños del Carmen, han resaltado.Zorrilla ha añadido que frente Adelante Málaga tienen un proyecto diferente al modelo de ciudad escaparate del PP, donde sólo se ha invertido en aquellas zonas expuestas al visitante o se ha aplicado un "urbanismo especulativo y a la carta, como si la ciudad fuera un tablero de monopoly"."Ante una Málaga que está en los rankings negativos como una de las primeras ciudades en tasa de paro, pobreza infantil, de desigualdad y precariedad, el impulso de Adelante Málaga es el de una ciudad para vivir, amable, a medida de sus gentes, que promueve el empleo de calidad; una Málaga más igualitaria; diversa, como es, pero donde quepamos todos", ha resaltado.Zorrilla ha asegurado que salen a la palestra electoral convencidos de que otra Málaga es posible, "que el cambio es necesario y posible y en Adelante Málaga lo vamos a llevar a cabo".En esa misma línea, Paqui Macías, ha dicho sentirse orgullosa de su ciudad y de que posiblemente ésta sea la mejor del mundo, pero que está mal gestionada, "de forma injusta e ineficiente lo que genera desigualdad, desempleo, barrios abandonados, imposibilidad de acceder a una vivienda"Entre las propuestas de la candidatura de izquierdas se encuentra la fiscalidad justa y progresiva, de apoyo al pequeño comerciante y empresa, así como a los autónomos."Queremos un modelo de ciudad que ponga en el centro los barrios y apostamos por un empleo de calidad, haciendo el mayor esfuerzo en los presupuesto y no un ridículo 0,5 por ciento de unas cuentas de ochocientos millones de euros como hay ahora", ha indicado.Se plantea un turismo que sea compatible con la vecindad y cuyos beneficios repercutan en la ciudad; una apuesta por los creadores y la cultura en los barrios, una lucha contra la violencia machista que sea de "minutos de silencio en forma de partidas presupuestarias", ha subrayado.La número dos de la candidatura ha afirmado que son la alternativa solvente al equipo de gobierno, que salen a ganar, y ha hecho un llamamiento a los malagueños "que llevan más de veinte años en la lista de espera" donde los ha puesto el PP para que no se resignen, "porque otra Málaga es posible, pero juntos".--EUROPA PRESS--